Tuskaa, turhautumista, onnistumisiakin – koulukäsityöt kantavat vahvoja tunteita Kantri Mia Palokallio Katri Maasalo on käsityönopettajan tytär, joka ei koskaan oppinut koulussa virkkaamaan. Nyt hän haluaa kirjallaan nostaa esiin koulukäsitöiden arvon. Muistatko omat työsi?

Pyöreää patalappua tehdessä työ on monella hakeutunut suppilon muotoon. "Jostain syystä etenkin pojilla on ollut tällaisia kokemuksia", Katri Maasalo toteaa. Hän esittelee yhtä kirjan teoksista. "Opettaja on selvästi auttanut tässä. Loistavaa tilannetajua häneltä."Patalappu (korkea). Uusimaa, 1990-luvun puoliväli. Teoksen alkusysäys oli pyöreän patalapun virkkaaminen. Kerrosten lisääntyessä patalappu alkoi hakeutua suppilonmuotoon. Omintakeinen muoto mahdollisti teokselle uuden suunnan, jonka opettaja otti viimeisteltäväkseen. Lopulta tötterö täytettiin vanulla ja ommeltiin kiinni. Leveään päähän virkattiin muutama erillinen suikero. Kapeaan päähän liimattiin kaksi silmää – syntyi mustekala.

Sen ihan ensimmäisen koulukäsityönsä Katri Maasalo muistaa vieläkin hyvin. "Istuin takapulpetissa ja yritin virkata neliömäistä pannulappua eikä minulla ollut minkäänlaista käsitystä mitä langalla piti tehdä." Sitten opettaja asteli viereen. "Jaahas, Katri täällä virkkaa ilman lankaa!"