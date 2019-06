Kantri

Veden kosketus hellii kaikkia tasapuolisesti – Johanna Vuoksenmaan se irrottaa arjesta vietellen iloon ja leikkiin Kantri Finnträsk Terhi Pape-Mustonen ”Elämänilo on löydettävä arjesta ja työn sisälle on paalutettava hetket, joista huomaa, että tämä on hienoa, arvokasta ja kivaa."

Sanne Katainen

Erilaisilla vesillä on vuosi­tuhansien ajan uskottu olevan parantavia ominaisuuksia. Sillä on tärkeä rooli monissa eri uskonnoissa.”Vesi on niin olennaista meille, että vaikka nautintoja on pyritty säätelemään, kylpemistä ei ole voitu kieltää”, Vuoksenmaa miettii. ”Uiminen ja kylpeminen ovat edustaneet synnitöntä aistillisuutta.”

Finnträskin aallot kimaltavat auringossa, mutta veden syli on vielä viileä ja kallioinen hartia liukas. Kun aurinko menee pilveen, rannalla seisojaa hytisyttää. Pieni kirkkonummelainen järvi ja ohjaaja Johanna Vuoksenmaa tutustuvat toisiinsa. Ensikohtaamista leimaa varovainen tunnustelu. Emme ole virallisella uimarannalla, joten pohja voi olla arvaamaton.