Kantri

Mies: Hae apua erokriisiin ajoissa Kantri Stiina Hovi Ero on aina jonkinlainen kriisi elämässä. Vahvan, pärjäävän miehen malli on aikansa elänyt. Todellista vahvuutta on hakea apua.

Pixabay

Pekka Anttila on nähnyt työnsä kautta suomalaisen miehen tunteet ja tuskan. Hän toimii projektityöntekijänä Suomen kylät -yhdistyksen Me miehet -hankkeessa. Sivutyönään Anttila vetää Miessakeissa eroryhmiä, joiden tarkoitus on auttaa miehiä selviämään erosta ja jatkamaan eteenpäin.