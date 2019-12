Kantri

Tätä et tiennyt Teuvasta: Kirkossa on Suomen kansallisaarre, jota käydään katsomassa Japanista asti Kantri Jouni Hirn Tove Janssonin maalaamaa Kymmenen neitsyttä -alttaritaulu syntyi, kun taiteilija oli vielä melko tuntematon.

Teuvan seurakunta

Yli viisi metriä leveä alttaritaulu on säilynyt erinomaisesti. Opetusneuvos Kalervo Niemelän mukaan siitä on kiittäminen osaltaan paikallisen muurarin erinomaista pohjatyötä. Ainoastaan lehtikultausta on pitänyt hiukan korjata vuosien saatossa.

Raamatun vertauksen kymmenen neitsyttä puhuttelevat Teuvan kirkon alttarimaalauksessa. Myös teoksen ja koko kirkon taustalla on naiset. Teuvan vanha kirkko paloi raunioiksi tammikuussa 1950. Uuden kirkon suunnitellut arkkitehti Elsi Borg halusi kirkkoon naistaiteilijan alttaritaulun. Kirkon rakennustoimikunta valitsi maalauksen tekijäksi 37-vuotiaan ja tuolloin vielä melko tuntemattoman helsinkiläistaitelijan, Tove Janssonin. Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi nyt edulliseen hintaan. Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään. Haluatko lukea koko jutun? Olet kirjautunut palveluun tunnuksella, jolla ei ole käyttöoikeutta tähän sisältöön. Jos haluat jatkaa tilaajille tarkoitettujen juttujen lukemista, voit tehdä uuden tilauksen. Tilaa MT Digi