Nosturimarkkinoilla kuhisee – Koneviesti: Keski-Euroopassa yleiset mininosturit ovat rantautuneet myös Suomeen

Italialainen Fassi Group valmistaa ja myy kompakteja Jekko-piennostureita, jotka ovat nyt rantautuneet myös Suomen markkinoille Kurko Crane Oy:n yhteydessä toimivan Jekko Finland Oy:n toimesta. Vaikka maahantuonti alkoi tosimielellä vasta viime vuonna, yrityksellä on kokemusta Jekkojen käytöstä usean vuosien ajalta.

Arto Turpeinen

Mininostureilla on mahdollista toimia ahtaissakin paikoissa. Parissakymmenessä vuodessa laitteet ovat kehittyneet entistä helppokäyttöisemmiksi turvallisuutta unohtamatta.

”Vierailimme vuonna 2016 Fassin tehtaalla ja samalla esittelimme itserakentamaamme mininosturia, jossa oli käytössä Fassin nosturi. Tehtaan edustajat totesivat, että älkää tehkö itse, vaan ostakaa mieluummin Jekon valmiita laitteita. Hankimmekin heti 10 kappaleen erän”, kertoo Jekko Finlandin Kimmo Koponen.

Jekko-mininosturit jakaantuvat kahteen mallisarjaan. SPX-malleissa on käytössä teleskooppipuoli, kun taas JF-sarjassa hyödynnetään autonostureista tuttua niveltyvää puomia, jonka vahvuusalue on etenkin vaakanostossa. SPX-sarjan nosturit ovat Jekkon omaa valmistetta, ja JF-malleissa on käytössä Fassin puomisto.

SPX-sarjaan kuuluu kuusi eri nosturia, joiden nostokyky on 1 200 ja 8 000 kilon välillä. Nostokorkeus on 10,5–26,5 metriä ja ulottuvuus 9,5 ja 20 metrin välillä. Viiden JF-mallin nostokapasiteetti on puolestaan 995–21 500 kiloa.

Jekot voidaan varustaa erilaisilla voimanlähteillä. Polttomoottoreina käytetään Kubotaa ja Yamahaa – mallista riippuen myös voimavirta- tai akkukäyttö ovat mahdollisia, mistä on hyötyä etenkin sisätiloissa työskenneltäessä.

Jekko Finlandin Tuomas Paarnio kertoo mininostureiden tarjoavan runsaasti etuja verrattuna muihin nostolaitteisiin.

”Jekko-mininosturi on muihin nostimiin verrattuna erittäin monipuolinen. Pienen kokonsa ansiosta se kulkee esimerkiksi oviaukoista, joten Jekkoa voi käyttää paikoissa, joihin muilla koneilla ei pääse. Myös maastossa etenemiskyky on esimerkiksi kurottajiin verrattuna omaa luokkaansa. Lisäksi teho-painosuhde on erittäin hyvä.”

Kimmo Koposen mukaan ensimmäisen ”hämähäkkinostureiden” aallon jälkeen markkinat jostain syystä hiipuivat, mutta nyt laitteille vaikuttaisi jälleen olevan kysyntää.

Syynä saattaa olla tekniikan ja käytettävyyden kehittyminen, sillä ensimmäisiin versioihin verrattuna laitteet ovat selvästi helppokäyttöisempiä. Suurimmat markkinat ovat Keski-Euroopassa – pelkästään kevään 2019 Bauma-näyttelyssä Jekko myi uutta SPX532-mallia 80 kappaletta, jonka myötä toimitusajat ovat hieman pidentyneet. Suomessa Jekko-nostureiden myynti aloitettiin viime vuonna. Alku on ollut lupaava.

”Jekko-nosturit ovat herättäneet kovasti kiinnostusta. Asiakkaina on ollut mm. nosturi- ja rakennusyrityksiä. Kovan kysynnän vuoksi tehtaan toimitusajat ovat kuitenkin venyneet. Asiaan on tulossa helpotusta, sillä tuotantotiloja ollaan laajentamassa uusiin halleihin. Jekkojen ominaisuuksista kiinnostuneille tarjoamme myös pitkäaikaisvuokrausta”, Koponen lopettaa.

Mininostureiden monipuolisuutta voidaan lisätä erilaisilla lisävarusteilla. Mitä lisävarusteita Jekkoihin on saatavilla?

