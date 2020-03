Kosteus, suola ja happi altistavat metalliosat korroosiolle – Koneviesti: Korjaaja neuvoo, miten työkoneen ruostumisen voi estää

Marko Taavila

Jorma Heinonen on korjannut ja huoltanut traktoreita sekä muita työkoneita vuodesta 1988 lähtien. New Holland-, Claas- ja Case-traktoreiden valtuutettuna merkkihuoltajana hän sanoo suomalaisten olosuhteiden kohtelevan kaikkien valmistajien koneita tasapuolisesti.

Konehuolto J. Heinosella riittää puuhaa koneiden ruostesuojauksessa sekä -vaurioissa. Joltain osin koneiden rakenteet sietävät nykyisin korroosiota paremmin, mutta tekniikka on tänä päivänä entistä herkempää.

”Nykyiset valmistusmateriaalit kuten muovit ovat kestävämpiä kuin rauta, jota käytettiin aikaisemmin huomattavasti enemmän. Lisääntynyt elektroniikka tuottaa vastaavasti jo yhden liittimen hapettuessa välittömiä ongelmia”, selvittää yrittäjä Jorma Heinonen.

Hänen mukaansa koneet, joilla ajetaan maanteillä erottuvat selvästi toimeksiantojen joukosta. Syynä tähän on asfalttipinnoille kertyvän jään ja lumen sulattaminen suolalla. Kosteuden kanssa se muodostaa korroosiota nopeuttavan yhdistelmän, jonka välttäminen on yleisessä tieliikenteessä käytännössä mahdotonta.

Suolaa levitetään myös hiekkateille pölyä sitomaan, joskin käyttömäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin liukkauden torjunnassa.

”Peseminen on yksinkertainen, mutta valitettavan usein unohtuva konsti ehkäistä tiesuolauksen vaikutusta. Pesu tulisi suorittaa välittömästi päivän päätteeksi, jos sen aikana on ajeltu suolatuilla ja märillä tieosuuksilla”, Heinonen ohjeistaa. Veden tykittämistä kovalla paineella tulisi kuitenkin välttää, jottei se tunkeudu laakereihin ja jumiuta niitä seisonnan aikana.

Pitkäaikainen säilytys tulisi järjestää vähintäänkin katettuun sateensuojaan. Kuiva, ilmava varasto tai katos soveltuu tarkoitukseen erinomaisesti. Ennen talliin jättämistä on syytä varmistaa, että kone on kauttaaltaan kuivunut ja sen voitelua kaipaavat osat rasvattu huolellisesti.

Talvella käytettävän kaluston suhteen kannattaisi välttää toistuvaa lumen ja jään sulamista koneen rakenteisiin. Tallipaikaksi riittäisikin lämmittämätön tila, jossa olisi katto suojaamassa sateilta sekä estämässä ilmankosteuden tiivistymistä ja huurtumista pinnoille.

Peltien ohella maantiesuola rasittaa vaijereita, letkuja ja muita osia. Suojakuorten alle päästyään se hapettaa vääjäämättömästi metalliosia, vaikka ne olisi valmistettu alumiinista tai kuparista. Varsin yleisenä kotikonstina tunnettu pintakäsittely hydrauliikka- tai vaihteistoöljyllä toimii paremman puutteessa ruostetta vastaan.

Tässä on kuitenkin syytä huomioida se, että koneissa jo käytettyjä aineita tulisi välttää, mikäli niihin on kertynyt palamisjätteitä ja muita korroosiota edistäviä epäpuhtauksia, kuten rikkiyhdisteitä. Lisäongelmana on käsittelyn lyhytikäisyys, mikä on sidoksissa öljyjen haihtumiseen ja valumiseen.

Mikä olisi ensiapu ruostumiselle altistaville kolhuille ja naarmuille?

