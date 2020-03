Maailman toiseksi myydyin henkilöauto siirtyi digiaikaan

Jarmo Palokallio

Uuden Golfin ulkonäkö on pysynyt tunnistettavana.

Volkswagen pelaa uuden Golfin kanssa varman päälle. Tunnistettavana säilynyt auto on päivitetty digitekniikalla nykyaikaan.

Volkswagen Golf on maailman toiseksi myydyin henkilöauto. Sen viime vuoden lopulla esitelty kahdeksas sukupolvi on perusrakenteeltaan lähellä edeltäjäänsä.

Auto on toisin sanoen suunnilleen entisen kokoinen, ja myös ulkonäössä on säilytetty Golfille tunnusomaiset piirteet. Siinä kyse on markkinoinnista ja osin myös asiakaspalvelusta.

Pienet muutokset takaavat, että myös vanhojen Golfien arvo säilyy.

Suuria muutoksia saa turhaan hakea auton sisätiloistakaan. Golf-kuskin ei tarvitse muuttaa ajoasentoa tämän auton takia. Myös ajettavuus on ennallaan.

Muutoksia alkaa löytyä, kun tutustuu kojelautaan ja hallintalaitteisiin. Digitekniikan osalta ohjaamo on siirtynyt uudelle aikakaudelle.

Kymmentuumainen digitaali­mittaristo ja samankokoinen kosketusnäyttö ovat tätä päivää. Erilaiset säädöt on keskitetty kosketusnäyttöön ja ratin painikkeisiin. Muuten painikkeet on siivottu kojelaudasta vähiin.

Digitaalisten säätöjen käyttö kannattaa opetella ennen liikkeelle lähtöä. Niissä on oma logiikkansa.

Tärkeimpien toimintojen, kuten ilmastoinnin, säädöt ovat kohtuullisen nopeasti löydettävissä.

Äänenvoimakkuutta ja etumatkustajien lämpötilaa säädetään näytön alle sijoitetuilla liukupinnoilla. Haluttuun loppu­tulokseen pääsy vaatii tarkkuutta.

Kosketusnäytön ja liukupintojen toteutuksesta ei irtoa täysiä pisteitä. Perinteiset säätö­nupit ovat vaikeasti voitettavissa.

Rattiin sijoitettujen painikkeiden toiminta on sen sijaan varsin loogista. Mukautuva vakionopeudensäädin hoitaa tehtävänsä asiallisesti.

Myös ratinlämmittimen painike löytyy ratista, mikä on käytännöllinen ratkaisu.

Konepellin alta löytyy jo edellisen sukupolven puolella esitellyt 1,5-litraiset TSI-moottorit, joissa on tehoa 130 ja 150 hevosvoimaa. Litraisen koneen tehot ovat 110 hevosvoimaa.

Erilaisia voimalinjoja ja versioita on tarjolla koko paketti. MT:n koeajoon valikoitui Golfin kevythybridiversio. Se tarjoaa lisävääntöä.

Hidastuksissa auto lataa matkustajan istuimen alle sijoitettua korkeajänniteakkua.

Järjestelmän ansiosta auton kulutusta on saatu painettua kymmenyksen normaalia pienemmäksi.

Moottori käytti myös sylinterien lepuutusta tehokkaasti hyväkseen. Koeajolenkillä auto piti lupauksensa ja polttoainetta paloi kuusi litraa sadalla kilometrillä.

Bensakoneiden ja kevythybridin lisäksi Golfia myydään dieselkoneella ja kahdella ladattavalla hybridillä. Syksyllä luvassa on TGI-kaasumalli.

Kaksoiskytkinvaihteistolla on uusi, varsin pienikokoinen sähköinen vaihteenvalitsin. Siihen tottuu nopeasti.

Auton alusta on onnistunut kompromissi mukavuuden ja tarvittavan kovuuden välillä. Auto pureutuu hyvin mutkiin ja ottaa ne suuremmin kallistelematta. Hidastetöyssyistäkin se selviää hienosti.

Golfin myynti on käynnistynyt viisiovisella peruskorilla. Korimallisto laajenee, kun Variantin eli farmarimallin valmistus alkaa ennen vuoden loppua.