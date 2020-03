Yli kolmannes suomalaisista jättää tekemättä kesärenkaiden turvallisuuden kannalta olennaisen asian – näillä vinkeillä ajamisesta tulee turvallisempaa

Jaana Kankaanpää

Renkaiden urasyvyys kannattaa tarkastaa.

Renkaanvaihtoajan lähestyessä on hyvä tarkastaa kesärenkaiden kunto. Varsinkin sadekeleillä kesärenkaan pito-ominaisuuksien merkitys korostuu.

Rengasyhtiö Nokian Renkaat muistuttaa, että kuluneilla kesärenkailla jarrutusmatka pitenee ja rengas nousee vesiliirtoon normaalia herkemmin.

Yhtiön teettämän kyselyn mukaan kuitenkin vain 63 prosenttia suomalaisista tarkastaa kesärenkaidensa urasyvyyden. Toisin sanoen yli kolmasosa ei tarkasta urasyvyyttä.

Lain mukaan kesärenkaiden urasyvyyden tulee olla vähintään 1,6 millimetriä, mutta Nokian Renkaiden mukaan renkaiden pito-ominaisuudet heikkenevät huomattavasti jo silloin, kun pääurien syvyys alittaa neljä millimetriä.

"Urasyvyys vaikuttaa suoraan renkaan vesiliirto-ominaisuuksiin. Mitä kuluneemmat renkaat ovat, sitä herkemmin ne menettävät otteensa tienpinnasta", Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri kertoo tiedotteessa.

Kesärenkaiden kunto kannattaa tarkastaa sekä ennen talvirenkaiden vaihtoa kesärenkaisiin että vielä uudelleen kesän mittaan. Nokian Renkaista huomautetaan, että usein renkaiden kuluminen on nopeampaa heti kesärenkaiden vaihdon jälkeen alkukeväästä, sillä silloin tiet ovat karkeampia talven jäljiltä.

Turvallisuuden kannalta on järkevää tarkistaa renkaiden ilmanpaine noin kolmen viikon välein. Säännöllisesti on myös syytä kiinnittää huomiota siihen, ovatko renkaat kuluneet tasaisesti. Epätasainen kuluminen on merkki vääristä ohjauskulmista tai liian alhaisesta rengaspaineesta.

Renkaat on myös syytä säilyttää oikein. Renkaisiin ei saa kohdistua puristusta tai jännitystä, eivätkä ne saa olla kosketuksissa esimerkiksi öljyyn tai liuottimiin. Myös UV-valolle altistuminen heikentää renkaiden kestävyyttä, joten renkaat kannattaa säilyttää sisätiloissa tai rengashotellissa.

Silloin tällöin on myös paikallaan tarkastaa renkaiden ikä. Vanhojen renkaiden ominaisuudet nimittäin heikkenevät ajan myötä, kun kumiseos kovettuu. Nokian Renkaat suosittelee renkaiden käyttöiäksi enintään kuutta vuotta.

Nokian Renkaat vinkkaa, että renkaiden käyttöikä pitenee ja niiden kuluminen on tasaisempaa, jos ne vaihdetaan akselilta toiselle noin 8 000–10 000 ajokilometrin välein. Pidoltaan paremmat renkaat kannattaa laittaa taka-akselille, sillä se vähentää riskiä auton joutumisesta sivuluisuun.

Nokian Renkaiden teettämän kyselyn toteutti YouGov-tutkimuslaitos helmi-maaliskuussa 2020, ja siihen vastasi 1000 suomalaista.

