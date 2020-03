Kari Salonen

Ongelmaksi on muodostunut tiekuntien kokousten järjestäminen, koska avustusten hakeminen on yleensä hakuehtojen mukaan päätettävä tiekunnan kokouksessa,

Koronapandemia uhkaa romahduttaa jo ennestään huonokuntoisten yksityisteiden kunnon. Suomen Tieyhdistys vetoaa kuntiin, että ne joustaisivat yksityistieavustusten hakuprosessissa.

”Jäseniltämme tulvii yhteydenottoja koskien kunnille jätettävien yksityistieavustushakemusten määräaikoja”, Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä kertoo tiedotteessa.

Takalammin mukaan ongelmaksi on muodostunut tiekuntien kokousten järjestäminen, koska avustusten hakeminen on yleensä hakuehtojen mukaan päätettävä tiekunnan kokouksessa, ja lisäksi useimmissa kunnissa juuri kevät on avustusten hakemisen aikaa.

"Kun pandemian oloissa normaalien tiekuntien kokouksien järjestäminen on mahdotonta tai ainakin erittäin vaikeaa, on monessa tiekunnassa pelkona, etteivät ne saa jätettyä vuosittaisia avustushakemuksiaan ajoissa", Takalammi sanoo.

Suomen Tieyhdistys painottaa, ettei yksityisteiden merkitys kansantaloudelle ja kuntalaisten arkiliikkumiselle vähene pandemian vuoksi.

Lue lisää:

Postin lakolla ikävä seuraus: Noin 600 maanmittaustoimituskokouksen pitäminen viivästyi

Yksityisteillä hälyttävän suuri korjausvelka, "Pelkästään tieosakkaiden toimesta ja kustannuksella eivät riittävät silta- ja tiekorjaukset toteudu"

Tieyhdistys vaatii: 100 miljoonaa vuodessa tiestön korjausvelkaan ja sama määrä nykyiselle tieverkolle

MTK keräsi rapautuvan tieverkon kiireelliset korjauskohteet – "Seuraavan hallituksen tulee suunnata korjausvelan purkamiseen vähintään 1,5 miljardia euroa"