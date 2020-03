Huollathan raivaussahan ennen metsään menoa? – Koneviesti: Näillä keinoilla saha pysyy kunnossa

Tommi Hakala

Raivaussahan huollolla on suuri merkitys työskentelyn sujuvuudelle. Esimerkiksi talven aikana paperiseen puhdistimeen tarttunut puunpöly ja kosteus homehduttavat puhdistimen tehokkaasti tukkoon, mistä seuraa suurella todennäköisyydellä käyntihäiriöitä.

Hyvissä ajoin ennen raivausten aloitusta on tarpeen katsoa sahan tyyppinumero moottorirungossa olevasta tyyppikilvestä ja tehdä kauppareissu sahan varaosapisteelle.

Hankintalistalla ovat vähintään sytytystulppa ja polttoaineen imusuodatin, ja jos sahassa on paperinen tai kankainen ilmansuodatin, myös se kirjataan ostoslistalle. Ennen kauppareissua on syytä kuitenkin ottaa saha esille ja vetää polttoaineletkun päässä oleva suodatin ulos tankista ja tutkia polttoaineletkun kunto. Kunto tutkitaan taivuttelemalla letkua jyrkille mutkille. Voimakas taivutus nimittäin paljastaa, onko letkussa murtumia. Jos letkussa on murtumia, eikä ole kokemusta sahan purkamisesta, on syytä viedä saha huoltopisteelle letkun vaihtoon.

Toinen tarpeellinen ennakkotutkailu on käynnistinnarun tarkistus: naru vedetään ulos ja tarkistetaan sen kunto. Kuluneen narun vaihdon voi antaa huollon työksi, jos oma osaaminen vähänkään epäilyttää. Myös kaasuliipaisimen toiminta on tarkistettava, etenkin turvaliipaisimen herkkyys. Kaasutusliikkeen takertelu voi paljastaa myös kaasuvaijerin kuluneisuuden.

Sahan terästä tulee tarkistaa, onko siinä esimerkiksi halkeamia tai muita vikoja, joiden takia se olisi syytä uusia kokonaan. Terän kiinnitysmutterin uusiminen on suositeltavaa, jos terää on edelliskaudella vaihdettu useasti – mutterin lukitusmuovi saattaa olla kulunut ja terä voi löystyä takapotkun sattuessa.

Kun huolto-osat on hankittu, voi varsinainen huoltaminen alkaa. Polttoaineen imusuodatin irtoaa letkusta varovasti vetämällä. Sytytystulppa on sahamalleista riippuen vaihdettavissa ilman moottorikopan irrotusta. Muoviverkkotyyppisen ilmanpuhdistimen puhdistus onnistuu ilman paineilmaakin. Pesu tehdään tiskiaineella terästetyllä vedellä. Paperi/kangaspuhdistin on syytä vaihtaa, sillä kankaaseen voi muodostua säilytyksen aikana hometta, joka tukkii suodattimen.

Erittäin tärkeä osa alkuhuoltoa on kulmavaihteen tarkistus. Siinä tutkitaan silmämääräisesti, onko kulmavaihde tukevasti kiinni runkoputkessa, sektorisuoja kunnossa, ja se ovatko sektorisuojan ruuvit tasakireydessä. Kulmavaihteen voiteluaineen tarkistus on syytä tehdä, ellei kulmavaihde ole kestovoideltu. Ensin avataan tarkistustulppa ja varmistetaan, että voiteluainetta on näkyvissä ja sitten tulppa suljetaan.

Tämän jälkeen käynnistetään saha ja pyöritetään terää hetki matalilla kierroksilla – näin voiteluaine lämpiää ja notkistuu. Sitten saha sammutetaan, käännetään kyljelleen ja avataan uudelleen tarkistustulppa. Notkistunut voiteluaine laskeutuu terää hiljaa pyörittämällä tarkistustulpan vastapuolelle ja todellinen voiteluaineen määrä on nähtävissä. Voiteluainetta lisätään tarvittaessa.

Kun perushuoltotoimet on suoritettu, on syytä tehdä koekäyttö. Tankki täytetään tuoreella polttoaineella ja saha käynnistetään. Sahan annetaan käydä lämpimäksi, ja pidemmällä tyhjäkäyntijaksolla tarkistetaan, onko sahan tyhjäkäynti kunnossa. Jos saha sammuu, kaasuläpän asentoa muuttavan T-ruuvin käännöksellä saa nostettua tyhjäkäyntikierroksia. Jos se ei auta, on sahan perussäätäminen syytä teetättää huoltopisteellä – uudempien, ilmahuuhtelumoottoristen sahojen säätö on erittäin tarkka operaatio.

Myös syksyisin olisi hyvä opetella tekemään sahalle kausisäilytyshuolto. Mitä huoltotoimenpiteitä raivaussahan syyshuoltoon kuuluu?

Lue kokonaisuudessaan raivaussahan huolto-ohjeet Koneviestin nettisivuilta.