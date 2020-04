Maanteitä päällystetään tänä kesänä yli tuplasti enemmän kuin viime vuonna – noin 4 000 kilometriä

Lauri Salminen

Päällysteiden huonon kunnon takia nopeusrajoituksia on jouduttu laskemaan lähes 500 kilometrille.

Maanteiden päällysteitä uusitaan tänä vuonna noin 4 000 kilometrin matkalla. Tienkäyttäjillä on mahdollista seurata verkon karttapalveluista, missä töitä tehdään.

Tämän vuoden ensimmäiset päällystystyöt on aloitettu Etelä-Suomessa. Ajankohta on leudosta talvesta johtuen hieman normaalia aikaisempi. Verrattuna viime vuosiin, poikkeuksellista on myös se, miten paljon päällysteitä uusitaan.

"Viime vuonna maanteitä päällystettiin noin 1 700 kilometrin matkalta. Määrä oli historiallisen alhainen. Tänä vuonna päällystämme rutkasti enemmän. Tämän hetken arvioiden mukaan voimme päällystää noin 4 000 kilometriä", kertoo kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård Väylästä.

Nygård arvioi, että tällä päällystysmäärällä maanteiden korjausvelka ei kasva tänä vuonna.

Päällystettyjen maanteiden korjaamiseen on tänä vuonna käytettävissä noin 200 miljoonaa euroa. Tästä noin 40 miljoonaa euroa kuluu päällystevaurioiden paikkaamiseen ja tiemerkintöjen uusimiseen.

"Päällystettyjen teiden kunnossapidon rahoitus on noussut, ja siksi voimme parantaa tarvittaessa myös tierakenteita ja niiden kuivatusta. Uskomme tämän pidentävän päällysteiden elinkaarta. Lisäksi kävely- ja pyöräilyväylien päällysteiden korjauksia pyritään lisäämään", Nygård toteaa.

Vaikka päällystysmäärät lisääntyvät tänä vuonna, on tiestöllä runsaasti myös paikkaustarvetta. Leudon talven takia monet tiet ovat reikiintyneet poikkeuksellisen paljon.

Päällysteiden huonon kunnon takia alennettu nopeusrajoitus on asetettu lähes 500 kilometrille. Osa näistä rajoituksista saadaan poistettua kesän päällystystöiden myötä.

"Merkittävin kohde on valtatie 4 Orimattilan liittymästä Vierumäen liittymään asti. Tällä 47 kilometrin pituisella osuudella ei nopeutta pystytty nostamaan kesänopeuteen", kertoo tienpidon asiantuntija Juho Meriläinen Väylästä.

Päällysteen paikkausten laatua kehitetään jatkuvasti.

Päällystystöiden tekemistä helpottaa se, että koronakriisin aikana liikennemäärät ovat monilla tieosuuksilla normaalia vähäisempiä.

Työmaiden liikenteenohjausta ja nopeusrajoituksia on noudatettava työntekijöiden sekä liikenteen turvallisuuden takaamiseksi. Tänäkin vuonna maanteiden tienpäällystyskohteissa on käytössä saattoautoja turvallisuuden parantamiseksi.

Päällystystyön jälkeen tietyömaan aikaiset nopeusrajoitukset voidaan poistaa, kun kaikki päällystystyön vaiheet ja tiemerkintätyöt ovat valmiina. Tiemerkintätyöt valmistuvat yleensä viimeistään kolmen viikon kuluttua päällystystyön valmistumisesta.

Traffic Management Finlandin Liikennetilannepalvelusta tienkäyttäjät voivat tarkistaa käynnissä olevat päällystystyöt muiden tietöiden ja häiriöiden ohella.