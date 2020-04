Mitkä asiat vaikuttavat traktorin valintaan? – Koneviestin toimittajan tekemässä tutkimuksessa selvisi, että uuden ja vanhan traktorin ostossa painottuvat samat kriteerit

Michel Velderman

Tutkimuksen mukaan sekä käytetyn että uuden traktorin valinnassa vaikuttavat samat tekijät. Huolto on erittäin tärkeä valintaperuste erityisesti traktorin ostoa harkitseville henkilöille.

Vastaavia tutkimuksia on tehty aiemmin myös Suomessa, mutta pääosa tutkimuksista on tehty 1900-luvun puolella, minkä jälkeen traktoreiden tekniikka on kehittynyt valtavasti.

Tutkimuksessa perehdyttiin myös aiemmissa tutkimuksissa traktorin valintaan vaikuttaneisiin tekijöihin. Näitä tekijöitä olivat: traktorin merkki, käyttäjäkokemukset, traktorin ominaisuudet, myyjä, huolto, mainonta, internetin keskustelupalstat ja sosiaalinen media, hinta, ammattilehdet, takuu, valmistusmaa, teknologia, koeajo, perheenjäsenet ja naapurit sekä maatalousnäyttelyt, kone-esittelyt ja tapahtumat.

Uuden traktorin ostaneille tärkein valintaan vaikuttanut tekijä oli ominaisuudet ja varusteet. Tulos on varsin looginen, sillä traktorin ominaisuudet ja varustus vaikuttavat eniten päivittäiseen käyttöön. Ilmastoinnin puutteen tuntee nahoissaan kuumana kesäpäivänä, suuri kääntösäde taas ärsyttää traktoria kääntäessä.

Toiseksi tärkein valintaperuste kyselyyn vastanneilla oli huolto, jonka merkityksen olettaisin edelleen kasvavan päästö- ym. tekniikan lisääntyessä. Kun huoltopalvelut toimivat ja ovat järkevän välimatkan päässä, traktori pysyy toimintakunnossa ja se saadaan nopeasti takaisin käyttöön, mikäli koneeseen tulee vika.

Kolmanneksi tärkeimmäksi tekijäksi nousi hinta. Neljäntenä tärkeänä tekijänä vastaajat pitivät traktorin tehdastakuuta, mikä on yksi peruste ostaa uusi traktori ja nousi siten luonnollisesti tärkeäksi uuden traktorin ostaneiden vastauksissa.

Erikseen tutkittiin myös myyjän ja traktorin merkin vaikutusta valintapäätöksessä. Tulosten mukaan molempien vaikutus traktorin valintaan on melko suuri, minkä vuoksi traktorimyyjien kannattaakin edelleen kiinnittää huomiota myyjän ammattitaitoon ja tarjoamansa palvelun laatuun.

Aiempia tutkimuksia laajemmasta tekijöiden määrästä huolimatta samat tekijät olivat tärkeimpiä kriteereitä traktorin valinnassa. Vanhempiin tutkimuksiin verrattuna tässä tutkimuksessa saatiin uutta tietoa muun muassa täsmäviljelysovellusten ja internetin ja sosiaalisen median vaikutuksesta traktorin valinnassa nykypäivänä.

Lue kokonaisuudessaan Koneviestin artikkelista, mitkä olivat käytetyn traktorin ostajan tärkeimmät valintaperusteet ja mitä muuta tutkimuksessa selvisi!