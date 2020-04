Pääsiäismaanantaista on viikko: Tänään rengasrumba ottaa lisäkierroksia

Jaana Kankaanpää

Varsinkin keväällä kesärengaskauden alussa renkaiden kuluminen on nopeaa tienpintojen ollessa karkeampia talven nastarengaskulutuksen vuoksi. Samoin kesähelteet lisäävät jonkin verran renkaiden kulumista, Liikenneturva valistaa.

Takatalven tuiskut ovat pitkittäneet kesärenkaisiin siirtymistä tänä keväänä ympäri maata. Ennätyspaksu lumivaippa on hillinnyt kesärengasintoa varsinkin pohjoisemmassa Suomessa.

Nastallisia talvirenkaita saa nykyisen lain mukaan käyttää toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin asti. Nastarenkaita saa käyttää muunakin aikana, jos keli sitä edellyttää, muistuttaa Liikenneturva.

Nastattomia talvirenkaita saa käyttää kelistä riippumatta muunakin aikana, mutta ominaisuuksiltaan niitä ei ole tarkoitettu kesäkäyttöön.

Uuden 1. kesäkuuta 2020 voimaantulevan tieliikennelain myötä talvirenkaiden käyttöaikaa koskevat säännöt muuttuvat. Talvirenkaita tulee käyttää, jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana.

Pakollinen käyttöaika pitenee siten kuukaudella sekä syksyllä että keväällä, mikäli keli edellyttää.

Uutta on se, että myös kesärenkaita saa tuona aikana käyttää, jos alueella vallitsee ”kesäkeli”. Säällä tai kelillä, jolloin talvirenkaiden käyttöä edellytetään, tarkoitetaan tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla, myös pienemmät tiet huomioon ottaen, on tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi.

Yksittäistapauksessa liikenteenvalvoja määrittelee, onko olosuhde sellainen, että talvirenkaita on käytettävä. Toisin sanoen uuden lain myötä esimerkiksi syksyllä talvirenkaita ei tarvitse vaihtaa pelkästään kalenterin perusteella.

Auton käyttäjän tulee silti huolehtia ennakoiden, että ”talvi ei pääse yllättämään”, ja alla on lain edellyttämät renkaat, Liikenneturva huomauttaa.

Joulukuusta alkava talvirengaspakko päättyi helmikuussa.

Renkaiden sivuun on merkitty ”TWI”-merkintä niihin kohtiin, joissa kulutuspinnan uran pohjalla on ns. kulumisvaroitin. Kun rengas on kulunut siten, että tämä kulumisvaroittimen kohta on muun kulutuspinnan tasalla, on rengas loppuun kulunut, eikä täytä enää lain mukaista 1,6 mm:n vaatimusta.

Kesärenkaissa on uutena tyypillisesti noin 8 mm kulutuspintaa. Kun siitä on runsas puolet kulunut, ja pääurien syvyys alittaa neljä millimetriä, ovat renkaiden sadekelin ominaisuudet heikenneet siinä määrin, että sateella renkaiden kuluneisuus voi muodostua riskitekijäksi.

Tärkeä tarkistuskohta on rengaspaine. Esimerkiksi auton ohjekirjasta kannattaa tarkistaa lukema riittävälle rengaspaineelle talvisäilytyksen jäljiltä.

Kotivaihtajan on syytä olla tarkkana rengasmutterien riittävästä, mutta ei liiallisesta kiristyksestä etenkin alumiinivanteiden kanssa. Vaihtotyön jälkeen suositellaan rengasmuttereiden jälkikiristystä noin 150 kilometrin jälkeen.

Auton ajokäyttäytyminen on parhaimmillaan, kun kaikissa renkaissa on suunnilleen samanlainen pitävyys. Jotta auton renkaat kuluisivat tasaisesti ja säilyisivät suunnilleen saman pitoisina, voi niiden paikkaa pyörien vaihdon yhteydessä vaihtaa edestä taakse ja päinvastoin.

Jos pyöriä vaihdettaessa kuitenkin havaitaan, että renkaat ovat päässeet kulumaan selvästi erilaisiksi, mutta ovat vielä kelvolliset alle laitettavaksi, niin silloin ohjeena on asentaa paremmat renkaat taka-akselille. Parempi pito takana vähentää riskiä auton joutumisesta sivuluisuun.

Pyörimissuuntaa ei kuitenkaan saa muuttaa, sillä renkaat on yleensä suunniteltu pyörimissuunnan mukaisesti. Tämän osoituksena renkaan sivussa on pyörimissuuntaa osoittava nuolikuvio. Esimerkiksi silloin, jos etu- ja takapyörien sijaintia vaihdetaan, niin auton oikealla ja vasemmalla puolella olleet pyörät säilyttävät puolensa.

