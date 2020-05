Koneviesti: Rantasalmelainen koneyritys kasvoi 30 vuodessa maatalouden sivuelinkeinosta kansainväliseksi menestykseksi – strategia on sama kuin monilla Keski-Euroopan perheyrityksillä

Uolevi Oristo

Vientiin menevät kivenkeruukoneet kootaan ja koekäytetään, minkä jälkeen ne puretaan lastaukseen. Loppukokoonpano tehdään maahantuojan toimitiloissa.

PEL-Tuote Oy:n päätuotteet ovat tällä hetkellä kivenkeruukoneet, lietevaunut (Livakka), lautasmuokkaimet sekä kultivaattorin ja lautasmuokkaimen yhdistelmä Multivaattori. Yritys omistaa 47.5 prosenttia Tume-Agri Oystä sekä Varkaudessa toimivan Eastra Oy:n kokonaan. Vientimyynnissä PEL-Tuotteella on yhteisiä vientihenkilöitä Tumen kanssa, mutta omien tuotteiden myynti sekä Tume-kylvökoneiden Itä-Suomen myynti hoidetaan omin voimin.

PEL-Tuotteen tehdas sijaitsee edelleen yrityksen syntysijoilla Rantasalmella. Tuotannossa on ajanmukainen konekanta, johon tällä hetkellä kuuluu yksi robotti. Robottia käytetään esimerkiksi kivenkeruukoneen karhottimen piikkien, takarunkojen sekä nostorummun hitsaukseen.

Tehtaalla tuotanto- ja varastotilaa on yhteensä noin 5000 neliötä. Yritys on laajentanut toimitilojaan vähitellen ja sitä mukaa, kun tiloja on tarvittu. Viimeisin laajennus tehtiin viime vuonna, jolloin kokonpanohalliin tehtiin lisäsiipi. Tällöin yritys hankki oman jarrudynamometrin, jolla kaikki Keski-Eurooppaan menevät koneet testataan. Oman jarrudynamometrin ansiosta jokaisen lähtevän koneen mukana on mittaustodistus siitä, että jarrut täyttävät EU:n määräykset.

PEL-Tuote toimii samalla tavoin kuin monet Keski-Euroopan menestyvät perheyritykset: keskitytään tiettyyn konesegmenttiin, jossa tavoitteena on merkittävä markkinaosuus. Tuotekehitykseen panostetaan ja henkilöstö vaihtuvuus on vähäistä. Omavaraisuus pidetään kunnossa tekemällä harkittuja investointeja.

Vuonna 2017 PEL-Tuote osti Varkaudessa toimivan Eastra Oyn, jolla on oman korjaamo sekä pienkone-, varaosa- ja tarvikemyymälä. Muun muassa Agco Suomen sopimushuoltaja Eastra Oy keskittyy Valtran, Fendtin, Sampo-Rosenlewin huoltoihin ja varaosiin. Lisäksi yritys valmistaa hydrauliikkaletkuja korjaamon tarpeiden lisäksi myös asiakkaille. Varkauden toimipisteeltä löytyvät lisäksi Husqvarnan koneet, SKF- laakerit ja muut Agco Suomen myynnissä olevat tuotteet.

”Eastra Oy:n hankinta tukee toimintaamme monella tavoin. Pysymme ajan tasalla traktoreiden tekniikan kehityksestä ja sen tuomista mahdollisuuksista, koska olemme Agco Suomen sopimushuoltaja", perustelee yhtiön toimitusjohtaja Mikko Lappalainen Eastra Oy:n hankintaa.

Kivenkeräyskoneet ovat PEL-Tuote Oy:n tärkein tuoteryhmä. Mallivalikoimaan kuuluu yhteensä neljän perusmallia, joiden työleveydet ovat 4-7 metriä. Uusin malli on seitsemän metrinen ja kolmen kuution kivisäiliöllä sekä teliakselistolla varustettu Kivi-Pekka 7. Vaikka kivikonemarkkinoilla on todella kova kilpailu, myydään Kivi-Pekka-tuotteita tällä hetkellä yli 50 maahan. Vaikka urakointi on kasvussa, niin Suomessa kivenkeruukoneita ostetaan tilojen omaan käyttöön. Konetta käytetään täällä enimmäkseen keväällä kylvömuokkauksen yhteydessä. Monessa vientimaassa puolestaan vuotuiset kivenkeruukoneiden käyttömäärät ovat monikertaisia Suomeen verrattuna, sillä peltoja voidaan lämpimissä olosuhteissa kunnostaa ympäri vuoden.

Suomessa vahvan markkina-aseman omaavat Livakka-lietevaunut kuuluvat myös PEL-Tuote Oy:n valikoimaan.

