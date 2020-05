Kylvötyöt voi hoitaa myös mönkijällä – Koneviesti kokeili, miten se sujuu

Tapio Vesterinen

Levityslaitteen säiliön tilavuus on 30 litraa ja sen maksimikuormaksi kerrotaan 36 kg.

Toisinaan kylvöalat kasvavat pienemmässäkin mittakaavassa niin suuriksi, ettei ämpäri ole riittävän tehokas kylvöyksikkö. Raskaampaan kalustoon tai urakoitsijaan siirtyminen ei ole muutaman kymmenen aarin vuoksi kannattavaa.

Koneviesti otti testiin mönkijään kiinnitettävän sähkökäyttöisen siemenen levityslaitteen, jolla esimerkiksi heinänsiemen ja riistapellon kylvö hoitui näppärästi. Siementen lisäksi mönkijään asennettavan sähkökäyttöisen levityslaitteen kerrotaan soveltuvan myös lannoitteiden, suolan, kalkin sekä seulotun ja kuivatun, raekooltaan enintään 6-millisen hiekoitushiekan levitykseen. IKH:lta hankittu laite maksoi 125 euroa.

Levityslaite toimitettiin melko pitkälti esikoottuna. Laitteen muovisen säiliön tilavuus on 30 litraa, ja siihen saa lastata enintään 36 kiloa levitettävää. Suurin työ asennusvaiheessa on asentaa sarjaan kuuluva virtajohto virtakytkimineen mönkijän akulta levittimelle. Johtosarjan voi jättää paikalleen, kun levitintä ei tarvita, sillä levittimen pään johdossa on liittimet.

Sähkötöiden jälkeen säiliön pohjaan ruuvattavat kiinnikeraudat saadaan nopeasti paikalleen, samoin toiseen rautaan kiinnitettävä luistin säätövaijeri. Laite kiinnitetään mönkijän tai muun ajoneuvon tavaratelineen putkiin soveltuvilla j-kirjaimen muotoisilla pulteilla.

Levityslaitteen ensitesti suoritettiin kevään riistapellon kylvössä hernettä levittäen. Heti käynnistämisen jälkeen näky oli komea, herneet lentelivät säiliöstä vinhasti kohti taivasta. Syyksi paljastui jousisokka, jolla moottorin akseli on lukittu levityslautasen akseliin. Sokka pyörii säiliössä toimien toisaalta sekoittajan tavoin. Heinänsiemenellä vastaavaa ilmiötä ei tapahtunut. Riistapellolle saavuttua luistin avaamisen jälkeen herneen siemenet alkoivat sinkoilla myös suunnilleen toivottuun suuntaan.

Siemenen levitysmäärää säädetään luistin asentoa muuttamalla sekä ajonopeudella, sillä sähkömoottori pyörii aina vakionopeudella. Lopullinen levitysmäärä perustuu useamman asian arviointiin, sillä ohjekirja ei esittänyt minkään sortin suositusta ajonopeudesta tai luistin asennosta eri siemenille. Heinän kylvössä havaittiinkin varmimmaksi tavaksi aloittaa pienellä luistin avaumalla samalla tarkkaillen silmämääräisesti säiliön tyhjenemistä. Suurimmat luistinasetukset ovat aivan liikaa heinänsiemenelle.

Entä millainen oli kylvötulos?

