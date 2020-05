Video: Inkoolainen Thomas Johansson asennutti kuormatraktoriin giljotiinikouran – uniikille energiapuuyhdistelmälle tuli hintaa, mutta mies on tyytyväinen

Sanne Katainen

Inkoolainen metsäpalveluyrittäjä Thomas Johansson oli jo jonkin aikaa pohtinut metsäkoneyrittämisen mielekkyyttä. Hänellä oli hakkuukone, kaksi kuormatraktoria ja pari miestä töissä. Mielessä kyti ajatus tehdä metsässä töitä yksin ja yksinkertaisemmalla mallilla.

Johansson testasi pari vuotta sitten, miten isohkossa kuormatraktorissa toimisi työvälineenä halpa giljotiinikoura. Yhdistelmä ei ihan vakuuttanut mutta antoi pohjaa viritellä asiaa eteenpäin. Pian Johansson tilasi John Deereltä uuden harvennuksille sopivan kuormatraktorin. Kone sopisi tarvittaessa kombikoneeksi.

"Deeren tilasin ihan normaalilla varustelulla. Sitten aloin käydä kauppaa Moisio Forestin kanssa kombikäyttöön sopivasta giljotiinikourasta."

"John Deerellä ajetaan niin sanotusti perä edellä. Silloin kouran ei tarvitse nostella puita hytin yli. Tämän hytti on samanlainen kääntyvä kuin harvennuskoneessa, joten tämä sopii hyvin yhdistelmähommaan", Johansson kertoo.

Muutostöitä jouduttiin miettimään huolellisesti, sillä tiettävästi toista John Deeren pohjalle tehtyä kombiyhdistelmää ei Suomesta löydy.

Moisio teki kuormatraktoriin useita muutoksia. Koneeseen asennettiin puut puristamalla katkaiseva giljotiinikoura. Lisäksi koneen puomiin tehtiin uudet letkutukset. Kuormatilan pankojen juureen asennettiin liukukiskot, jotta pankot saadaan kaatotyön ajaksi nippuun mahdollisimman lähelle hyttiä. Tällöin puomi ja kaatopää mahtuvat liikkumaan paremmin.

Samoin hytin ja kuormatilan välissä oleva suojasäleikkö muutettiin laskeutuvaksi. Näin kuljettaja voi laskea sen alas kaatotyön ajaksi estämästä näkyvyyttä. Johanssonin mukaan työturvallisuus ei siitä kärsi.

Kuormatilaan asennettiin myös vaaka, energiapuun painon ja sitä kautta tilavuuden mittaamista varten.

Kun yhteen lasketaan kuormatraktorin alkuperäinen hinta ja kaikki muutostyöt, Johansson arvioi koneen hinnaksi noin 400 000 euroa.

"Kaatopäällä voi kerätä puita, karsia ja katkaista aina 25 sentin paksuuteen asti runkoja. Kone liikkuu kevyesti, ja polttoainekustannukset on pienet."

Johansson on tehnyt koneellaan valtaosin energiapuun korjuuta. Hoitorästikohteita riittää, ja on kone ollut harvennuskohteellakin. Monitoimikoneen perässä Johansson ei kuitenkaan enää halua kulkea.

"Tämä on oma juttu. Mittariin on kertynyt jo 850 tuntia eli töitä on riittänyt."

Töitä Johansson tekee Metsänhoitoyhdistys Metsäreviirille. "Reviirikin innostui hommasta, ja tähän asti on mennyt oikein hyvin."

Tehokkaita tunteja koneeseen ei kerry yhtä paljon kuin perinteisellä ajokoneella, mutta työkin on erilaista. Lisäksi aikaa on jäänyt muuhun ja omaa elämää pystyy suunnittelemaan paremmin.