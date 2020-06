Katso videolta, miten yksi Suomen ensimmäisistä Kuplavolkkareista hörähtää käyntiin — yli 70 vuotta vanha autovanhus heitti merkkipäivän kunniaksi lenkin Senaatintorilla

Suomen ensimmäiset Kuplavolkkarit luovutettiin asiakkaille 70 vuotta sitten Senaatintorilla. Kahdestatoista autosta enää muutama on jäljellä.

Sanne Katainen

Volkswagen Suomen johtaja Mikko Mykrä esitteli Senaatintorilla yhtä ensimmäisistä Suomeen tuoduista Kuplista.

Tiistaina tuli päivälleen kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun ensimmäiset Volkswagen Kuplat luovutettiin Suomessa asiakkaille. Vaikka ennen tätä saatettiin yksittäisinä "merimiesautoina" tuoda joitakin malleja maahan, ensimmäiset viralliset Kuplat lähtivät tienpäälle vasta 9.6.1950.

"Ne luovutettiin juhlallisin menoin asiakkaille Senaatintorilla. Siitä hetkestä Volkswagenin historia Suomessa lähti käyntiin", kertoo Volkswagen Suomen johtaja Mikko Mykrä.

Merkkipäivän kunniaksi yksi kahdestatoista luovutetusta autosta palasi ainakin hetkeksi matkansa alkupisteeseen Senaatintorille.

Reissun aikana alkuperäisestä tusinasta suurin osa on tippunut kyydistä pois. Mykrän mukaan jäljellä on lähes varmasti vain kaksi kappaletta.

"Toinen on tänään Senaatintorilla oleva auto, joka on meidän omistuksessa ja ylläpidossa liikennemuseo Mobiliassa Kangasalalla, ja toinen on erään pirkanmaalaisen autonomistajan omistuksessa."

Harvassa ovat nykypäivän Kuplat muutenkin. Alkujaan Kansanautoina tunnettujen Kuplien maahantuonti lopetettiin Mykrän muistelujen mukaan jo 70-luvun aikana.

"En osaa sanoa kuinka monta autoa vuosien varrella maahan tuotiin, mutta ei niistä moni enää liikenteessä ole."

Sanne Katainen

Kuplan huippunopeus oli 100 km/h ja polttoaineenkulutus 7,5 l/100km. Toimintamatka yhdellä tankillisella noin 500 km.

Ensimmäisten Kuplien suunnittelu alkoi jo ennen toista maailmansotaa, kun Saksan diktaattori Adolf Hitler halusi tuoda Saksan markkinoille tavallisen kansalaisen lompakolle sopivan automallin. Vaikka ensimmäiset prototyypit autosta valmistuivat jo ennen sotien alkua, astui malli kunnolla tuotantoon vasta sotien jälkeen.

Kuplavolkkarien valmistus lopetettiin Saksassa vuonna 1978, jonka jälkeen auton valmistus siirtyi ulkomaille. Viimeinen Kuplia valmistanut tehdas suljettiin Meksikossa vuonna 2003. Yhteensä autoja valmistettiin vuosien varrella lähes 21,5 miljoonaa kappaletta. Aika on kuitenkin tehnyt tehtävänsä. Alkuperäisestä Kuplasta on hiljalleen muodostumassa uhanalainen laji.

Vaikka Kuplavolkkaria ei pian enää teiden päällä todennäköisesti nähdäkään, on sen paikka historian lehdillä turvattu. Mykrän mukaan Kupla oli yksi niistä Suomeen tuoduista automalleista, jotka tekivät yksityisautoilun mahdolliseksi tavallisille kansalaisille.

"Se on myös tuotteena hyvin sympaattinen poikkeavan muotoilunsa ja moottorin tunnistettavan äänen takia. Jo kaukaa huomaa kun Kupla on tulossa kohdalle."

Sanne Katainen

Auton kojelautaan sijoitetut eriväriset merkkivalot olivat Kuplan alkuaikoina merkille pantava erikoisuus.

Persoonallisuutensa takia monille suomalaisille onkin jäänyt mieleen erilaisia kokemuksia ja kertomuksia kuplavolkkarista. Mykrälle itselleenkin Kupla on jo lapsesta asti tuttu kulkuväline.

"Porissa junnufutarina sain monta kertaa treeneihin kyydin naapurissa asuneen tädin Kuplalla."

Erikoisen ulkonäön lisäksi auto oli varustettu etenkin Suomen teille sopivilla ominaisuuksilla. Auton kulmiin sijoitetut isot pyörät sopivat maaseudun huonoille teille ja talvisiin olosuhteisiin. Myös Kuplan verrattain edullinen hinta houkutteli ostajia.

"Suomalaiset ovat kohtuullisen pragmaattisia autonostajia muihin Euroopan maihin verrattuna. Auto valitaan yleensä perheen tarpeiden mukaan. Olemme myös aina olleet farmariautokansaa, kun meillä on paljon mökkejä ja sukua maaseudulla", Mykrä pohtii.

Volkswagen Suomi

Suomen ensimmäiset Volkswagen Kuplat luovutettiin ostajilleen Senaatintorilla 9.6.1950.