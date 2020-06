<section><h2><h2><strong>Tunnetko eri maiden rekisterikilvet?</strong></h2></h2></section><section><h2><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h2><p>T&auml;m&auml; maa sijaitsee Adrianmeren rannalla ja sen p&auml;&auml;kaupunki on Podgorica.</p></section><section><h3>Mink&auml; maan maatunnus on BIH?</h3><p>T&auml;m&auml; maa haluaisi EU:n j&auml;seneksi, mutta kaikki EU-maat eiv&auml;t halua sit&auml; tai sen naapureita.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml; maan p&auml;&auml;kaupungin l&auml;pi virtaa Tonava.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>T&auml;ss&auml; maassa maksetaan forinteilla.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>Maa halusi pois EU:sta eik&auml; EU est&auml;nyt.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml;n maan p&auml;&auml;kaupunki on Zagreb.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml; maa haluaisi EU:n j&auml;seneksi ja siell&auml; maksetaan jo euroilla, vaikka kaikki EU-maat eiv&auml;t ole tunnustaneet edes sen itsen&auml;isyytt&auml;.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml; maa vaihtoi hiljattain nime&auml;&auml;n</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml;n maan EU ottaisi j&auml;senekseen vaikka heti, mutta se ei halua tulla.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml; maa liittyi Natoon vuonna 2009, mutta ei kuulu EU:hun.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml; maa ei kuulu EU:hun, mutta sijaitsee Euroopassa ja on pinta-alaltaan suurempi kuin yksik&auml;&auml;n EU-maa.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan kilpi?</strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml;n maan lipussa on kuunsirppi ja t&auml;hti.<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan maatunnus on A?</strong></h2></h3><p>T&auml;ss&auml; maassa sijaitsi surullisen kuuluisa koronalinko.</p></section><section><h3><h2><strong>Mink&auml; maan tunnus on CZ?</strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml; maa sijaitsee keskell&auml; Eurooppaa ja on It&auml;vallan rajanaapuri.</p></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

