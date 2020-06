Koneviesti tutustui palkittuun telatraktoriin: Näin koeajo sujui

Claas Axion 960 Terra Tracin telatraktorin suunnittelun lähtökohtana on ollut se, että sillä on mahdollisimman paljon samoja komponentteja Claasin muiden traktoreiden ja -korjuukoneiden kanssa.

Uolevi Oristo

Claas Terra Trac -mallin kääntösäde on vain vajaan metrin suurempi kuin vakiokoneen. Traktorin kääntymistä voidaan peltokäytössä tehostaa automaattisesti toimivilla ohjausjarruilla, kuljettaja voi säätää niiden tehoa näytöltä olosuhteiden mukaan.

Telojen käyttö traktoreissa on vanha keksintö, jonka hyödyntäminen on traktoreiden koon kasvun myötä lisääntynyt. Markkinoille onkin tullut useita sarjavalmisteisia, joko yhdellä tai kahdella telaparilla toteutettuja ratkaisuja. Nykyaikainen puolitelatraktori voidaan tehdä asentamalla takarenkaisen tilalle valmis telayksikkö. Telojen kantopinta-ala on kolmanneksen suurempi kuin renkaiden, ja ne lisäävät traktorin painoa.

Koneviesti tutustui Claas Axion Terra Trac -traktoriin, joka palkittiin Agritechnica 2017 -näyttelyssä kultamitalilla ja pääsi finaaliin Tractor of the Year -kilpailussa. Claas Axion 900 on Claas-traktoreiden suurin perinteinen mallisarja, joka kattaa moottoritehot 320–440 hevosvoimaa. Axion 930- ja 960-malleista on saatavilla Terra Trac -rinnakkaismallit, joiden suunnittelun lähtökohtana oli se, että niillä on mahdollisimman paljon samoja komponentteja Claasin muiden traktoreiden ja -korjuukoneiden kanssa.

Terra Trac -traktoria on jouduttu kuitenkin muuttamaan jonkin verran, jotta esimerkiksi telojen jousitus on voitu toteuttaa. Vaihteisto, tasauspyörästö ja jarrut ovat samat kuin vakiomallissa. Suurin ero tavalliseen traktoriin on voimansiirron toteutuksessa. Vakiotraktorin taka-akseleiden tilalle on kiinnitetty telojen kiinnityskappaleet. Telatraktorin vaihteiden ja telojen välinen voimansiirto on toteutettu avoimella kardaaniakselilla.

Traktorin takarenkaisen jättämä tyhjä tila on hyödynnetty muotoilemalla lokasuojat siten, että näkyvyys paranee koneen lähialueelle. Lisäksi lokasuojien alle on asennettu kaksi lisäpolttoainesäiliötä. Telat ulottuvat takana kauemmas kuin pyörätraktorin renkaat, minkä vuoksi vetovarsien on oltava pitemmät. Samalla nostosylintereitä on suurennettu, jotta traktori jaksaa nostaa raskaan työkoneen.

Noin 65 prosenttia tyhjän Claas Terra Tracin painosta kohdistuu teloile, minkä vuoksi kääntyvyyttä tehostetaan automaattisesti toimivilla ohjausjarruilla. Järjestelmä jarruttaa sisäkaarteen puoleista pyörää, kun ohjauspyörää käännetään. Telojen säätö tapahtuu näytön kautta, josta kuljettaja voi valita jonkin viidestä eri tehostusmäärästä.

Traktoria on helppo ohjata muutaman sentin tarkkuudella, eikä kone puske käännöksissä pyörätraktoria enempää. Traktorin jousitus toimii todella hyvin – peltotielläkin pystyi ajamaan lähes 40 kilometriä tunnissa. Myös asvaltilla traktori oli hiljainen eikä tärissyt. Jousitus eristää tien epätasaisuudet.

Millaiseen käyttöön telatraktori sopii ja kuka traktorista hyötyy eniten?

Lue juttu kokonaisuudessaan Koneviestin nettisivuilta.