Tesla kohosi Toyotan ohi maailman arvokkaimmaksi autonvalmistajaksi

Teslan markkina-arvo on kohonnut noin 208 miljardiin dollariin.

Sähköautoja valmistava Tesla on kiilannut Toyotan ohi maailman arvokkaimmaksi autonvalmistajaksi, kertovat muun muassa Bloomberg ja Financial Times.

Sähköautoja valmistava Tesla on kiilannut Toyotan ohi maailman arvokkaimmaksi autonvalmistajaksi, kertovat muun muassa Bloomberg ja Financial Times.

Teslan osake on vahvistunut tänään teknologiapörssi Nasdaqissa noin neljä prosenttia, ja yhtiön markkina-arvo on kohonnut suunnilleen 208 miljardiin dollariin. Toyotan markkina-arvo on noin 202 miljardia dollaria.

Yhdysvaltalaisen Teslan pörssiralli on viime aikoina ollut hurjaa. Yhtiön osakekurssi on yli kaksinkertaistunut vuoden alun jälkeen ja peräti viisinkertaistunut 12 kuukauden takaisesta.

Toukokuun alussa Teslan toimitusjohtaja Elon Musk tviittasi yhtiön silloisen 755 dollarin osakekurssin olevan "liian korkea", mutta sijoittajat eivät juuri hetkahtaneet ison pörssiyhtiön johtajalle varsin epätavanomaisesta kommentista. Tällä hetkellä Teslan osakkeesta maksetaan noin 1 130 dollaria.

Financial Timesin mukaan Teslan nousukiito pörssissä on hämmentänyt osaa analyytikoista. Yhtiö valmistaa tänä vuonna vain puoli miljoonaa autoa ja yltää hädin tuskin voitolliseksi.

Jos Tesla tekee voittoa vuoden toisella neljänneksellä, olisi kyseessä ensimmäinen kerta kun yhtiön tulos pysyy plussalla neljän vuosineljänneksen ajan peräjälkeen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Tesla valmisti 103 000 autoa, mikä oli vaivaiset neljä prosenttia Toyotan alkuvuonna valmistamista lähes 2,4 miljoonasta autosta.

Perinteisten autonvalmistajien osakekurssit ovat luisuneet koronaviruspandemian vaikutuksesta. Toyotan osake on pudonnut yli 12 prosenttia helmikuun alun jälkeen, kun yhtiö joutui sulkemaan tehtaitaan ja näyttelytilojaan, Financial Times kirjoittaa.