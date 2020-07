Mietitkö uuden ruohonleikkurin hankintaa? Kauppaketju vinkkaa, mitä asioita leikkurin valinnassa kannattaa huomioida

Arto Turpeinen

Suurille nurmialueille paras leikkurivaihtoehto on itsevetävä bensiinileikkuri. Kuvituskuva.

Varaosa- ja tarvikemyymäläketju Biltema vinkkaa tiedotteessaan, mitä asioista ruohonleikkurin valinnassa on syytä huomioida.

Biltema muistuttaa, että kun valitsee omaan pihaan ominaisuuksiltaan parhaiten sopivan leikkurin, saa eniten iloa ja vastinetta rahalle.

Ensimmäisenä leikkuripohdinnoissa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, miten suuri leikattava alue on. Jos oma piha tai leikattava nurmialue on melko suuri, on bensiiniruohonleikkuri tällöin luultavasti sähkö- tai akkukäyttöistä parempi ja tehokkaampi valinta. Bensiiniruohonleikkuri voi olla myös itsevetävä, mikä voi myös helpottaa ruohon leikkaamista isoilla piha-alueilla tai kumpuilevalla alustalla.

Sen sijaan sähkö- tai akkukäyttöinen ruohonleikkuri voi olla näppärä valinta pienemmän nurmialueen leikkaamiseen, koska silloin ei tarvitse miettiä bensiinin lisäämistä tai moottorin huoltamista. Akkukäyttöisessä leikkurissa on kuitenkin syytä huomioida se, että sen yhtäjaksoinen käyttöaika voi kuitenkin jäädä liian lyhyeksi, sillä akkua täytyy ladata aika ajoin. Sähköruohonleikkuri pitää puolestaan kytkeä verkkovirtaan, joten jatkojohto rajoittaa sen käyttöaluetta jonkin verran.

Akkukäyttöisen ruohonleikkurin etuina ovat Bilteman mukaan se, että se on huomattavasti ympäristöystävällisempi kuin bensiinileikkuri sekä se, että leikkuri ei tarvitse sähköjohtoa toimiakseen.

Ruohonleikkurin valinnassa pitää myös ottaa huomioon, miten paljon aikaa ja kiinnostusta on valmis laittamaan itse leikkuutyöhön. Biltemasta muistutetaan, että perinteisen akku-, sähkö- tai bensiinikäyttöisen ruohonleikkurin käyttö vie enemmän omaa aikaasi.

Jos haluaa käyttää mahdollisimman vähän aikaa nurmikon leikkaamiseen, Biltema kehottaa siinä tapauksessa valitsemaan robottiruohonleikkurin, joka hoitaa työn täysin puolestasi. Omin päin liikkumaan ohjelmoitava robottileikkuri leikkaa ruohoa usein ja vähän kerrallaan, minkä seurauksena nurmikkoa ei tarvitse olla haravoimassa ja lannoittamassa niin usein.

Tärkeä ostopäätökseen vaikuttava asia on luonnollisesti leikkurin hinta. Biltemasta kerrotaan, että edullisimmissa ruohonleikkureissa on usein pienempi leikkuuleveys, ja ne ovat täysin työnnettäviä. Tällaisia saa niin sähkö- kuin bensiinikäyttöisinä, ja ne soveltuvat parhaiten pienten ja helppomaastoisten pihojen ruohon leikkaamiseen.

Jos on valmis maksamaan leikkuristaan vähän enemmän, on paras vaihtoehto keskihintainen, itsevetävä bensiinileikkuri. Sillä voi nimittäin hyvin leikata jo vähän isomman pihan nurmikon, ja leikkuuleveyttäkin on enemmän kuin edullisemmissa leikkureissa.

Kalleimpia ovat sekä bensiini- että akkukäyttöiset ruohonleikkurit. Hinnakkaimmissa leikkureissa on reilu leikkuuleveys, tehokas moottori, ja ne ovat itsevetäviä. Ne soveltuvat isojen sekä kumpuilevien tonttien ruohonleikkuuseen.

Biltemasta vinkataan, että akkukäyttöinen ruohonleikkuri on monesti hintava, mutta se on myös erittäin kätevä varsinkin pienten nurmialueiden leikkaamisessa. Jos käytössä on akkukäyttöinen leikkuri, ei tarvitse huolehtia polttoaineen lisäämisestä, huoltotöistä tai jatkojohdoista.

Ei ole suuri yllätys, että robottiruohonleikkuri on joukon hintavin ja jopa ylellinen ratkaisu. Se on hyvä valinta helppomaastoisille pihoille ja heille, jotka haluavat käyttää mahdollisimman vähän aikaa pihanhoitoon.

