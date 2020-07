Volkswagenin rättikattoinen T-Roc katumaasturi tarjoaa ajonautintoa hellepäiviin

Jarmo Palokallio

Voimakkaasti muotoiltu T-Roc Cabriolet herättää aurinkoisina päivinä ihailua ja vähän kateuttakin.

Hellepäivistä irtoaa vielä tavallistakin enemmän iloa avoauton kyydissä. Nykyaikaisten avoautojen hyvä puoli on, ettei niiden käyttöaika rajoitu muutamaan aurinkoiseen kesäpäivään tai viikkoon.

Volkswagenin T-Roc Cabriolet avaa uusia uria avoautoiluun. Järkeviä katumaastureita ei ole totuttu näkemään rättikattoisina avoversioina.

T-Rocin avoversio on toimiva ja katseita keräävä kokonaisuus. Auto on korkea ja sinne on helppo istua sisään. Se sopii siis hyvin myös keski-ikäisille avoautoilijoille.

Avoautot ovat Suomessa harvinaista herkkua. Ne saavat päät kääntymään katuvilinässä ja herättävät varmasti myös kateutta naapureissa.

T-Roc ei tee poikkeusta. Sen voimakas ja jyrkkälinjainen muotoilu herättää huomiota.

Parhaimmillaan avoautoilu on heinäkuun hellepäivinä. Tuuli pyörii silloin lempeästi hiuksissa ja vilvoittaa sopivasti.

Oikeasti katon voi avata myös viileämmillä keleillä, jos niin haluaa. Kun sivuikkunat nostaa ylös, kiinnittää tuulisuojan etupenkkien taakse, pistää lämmöt päälle ja hatun päähän, avoautoilun voi aloittaa jo toukokuussa ja jatkaa sitä pitkälle syksyyn.

Auringon pilkahdukset voi käyttää nopeasti hyväksi. T-Rocin täysautomaattinen kangaskatto aukeaa vain yhdeksässä sekunnissa.

Sateen sattuessa katto vastaavasti sulkeutuu nopeasti nappia painamalla.

Autoa ei tarvitse pysäyttää katon avauksen ajaksi. Sen voi tehdä, kun nopeus pysyy alle 30 kilometrissä tunnissa.

Katon ja sen kiinnityksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota äänieristykseen. Siinä on onnistuttu kohtuullisen hyvin.

T-Rocin avomallin turvallisuutta lisää takaistuinten taakse sijoitettu ympäripyörähdyssuoja. Järjestelmä aktivoituu tarvittaessa takaistuinten päänsuojien kohdalla ylöspäin vain millisekunneissa.

Tämän lisäksi autossa on vahvistettu tuulilasin reunus ja joitain muita rakenteellisia muutoksia.

T-Rocin nokalta löytyy 1,5 litran TSI-moottori ja voimalinjaan kuuluu DSG automaatti. Tuo yhdistelmä takaa mukavaa kyytiä, mutta mikään tehopesä auto ei ole.

Koeajossa auton kulutus pyöri 6,8 litran korvissa 100 kilometrillä.

Mitoiltaan auto on jonkin senttimetrin perus-T-Rocia pidempi. Akselivälissä ero on 4 senttiä avomallin hyväksi.

Kuljettajaa avustavista järjestelmistä vakiona on ympäristönvalvontajärjestelmä hätäjarrutuksella ja jalankulkijatunnistuksella sekä kaistavahti. Myös mukautuva vakionopeudensäädin kuuluu vakivarustukseen.

Mukautuvan vakionopeudensäätimen älykkyys joutui koville Helsingin kehäteillä. Kun vasemman puoleinen kaista veti oikeaa hitaammin, T-Rocin automatiikan kantti ei riittänyt oman oikean puoleisen kaistan liikennevirran mukaiseen etenemiseen.

Se olisi edellyttänyt vasemmalla kaistalla hitaammin etenevien ajoneuvojen ohittamista oikealta.

Jos neljän hengen rättikattoisen auton ostoon miettii järkiperusteita, silloin ne ovat juuri T-Rocin katumaasturiominaisuuksissa. Tavaratila vetää mallikkaasti 284 litraa, mutta takaluukku on pieni.

Lisävarustelistalta autoon voi rastittaa esimerkiksi vetokoukun.

Toinen asia on, kannattaako avoautoiluun edes etsiä järkiperusteita. Parempi vaan myöntää, että siinä on kysymys vapauden tunteesta ja ajamisen nautinnosta.

Siksi siitä kannattaa maksaa.

T-Roc Cabrioletin kohdalla riemulle tulee hintaa 39 984 euroa. Sateen ropinaa T-Rocin tavallisella katolla pääsee kuuntelemaan vastaavalla moottorilla ja Style-varustuksella 31 364 eurolla.

Malliston huippu on kaksilitrainen bensa-automaatti nelivedolla. Se maksaa 59 383 euroa.