Ei talvea ilman konemessuja - Konekilleri sai järjestämisluvan koronasta huolimatta

Petteri Kivimäki

KoneAgria kokosi väkeä vuosi sitten Jyväskylän messukeskukseen.

Jyväskylässä on maatalousmessut syksyllä, vaikka likimain kaikki muut vastaavat tapahtumat on peruttu koronan takia. Konekilleri järjestetään alunperin sovitusti lokakuussa, toteaa tapahtumaa järjestävä Marko Toivakka 2LM Corporatesta.

Toivakan mukaan näyttely on tarpeen etenkin pienille yrityksille, joiden on vaikea tavoittaa asiakkaitaan, kun maan laajuista myyntiverkostoa ei ole. Huoli toiminnan jatkumisesta on iso.

Korona on aiheuttanut epävarmuutta yrityksissä, eivätkä kaikki jo ilmoittautuneet tule messuille. "Tulemme heitä vastaan ja peruutukset voi tehdä kustannuksitta", Toivakka lupaa. Toisaalta tilalle on tulossa uusia toimijoita, kun muita messuja ei järjestetä.

Korona-aika muuttaa messuja luonnetta. Sisään pääsee ilmaiseksi, mutta turvallisuuden takaamiseksi tulijalla on oltava ennakkolippu. Niitä saa näytteilleasettajilta ja järjestäjiltä.

Järjestely takaa, että paikalle tulee vain alan ammattilaisia. Lisäksi kävijämäärää pystytään seuraamaan viranomaisten edellyttämällä tavalla.

Kasvomaskit ja käsidesit kuuluvat kuvaan. Osastot sijoitetaan niin, että turvaväleistä voidaan huolehtia ja käytävät ovat totuttua leveämmät. Tapahtumaan tulevien on oltava terveitä.

Viranomaisten antamia turvallisuusohjeita seurataan visusti, samoin messukeskuksen omia valvontaohjeita, Toivakka toteaa. Kaupungin terveysviranomaiset käyvät myös paikalla etukäteen varmistamassa, että turvallisuusasiat ovat kunnossa.

Konekilleri on 8.-10. lokakuuta Jyväskylän messukeskuksessa Paviljongissa.