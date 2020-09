Mazdan uusi bensiinimoottori toimii dieselin periaatteella

Tavoitteena on polttoaineen säästö ja sitkeys.

Jarmo Palokallio

Mazxa3:n vahva ja erottuva muotoilu on kerännyt kiitosta.

Mazdan kehittelemä uusi Skyactiv-X-bensiinimoottori toimii dieselmoottorin tavoin. Uusi tekniikka painaa moottorin kulutusta alas ja kasvattaa sen sitkeyttä.

Mazda3 on näyttävä kokonaisuus. Auton muotoilu kerää katseita ja sisusta henkii laatua. Panostukset ovat siis myös ulkoisesti kohdallaan.

Tällä kertaa tavallista enemmän mielenkiintoa kohdistuu auton konetilaan. Sieltä löytyy uusi Skyactiv-X-moottori, jolla valmistaja lupaa vallankumouksellisia ominaisuuksia.

Mazdan Skyactiv-X on turboton bensiinimoottori, mutta se on silti kaukana tavallisesta. Sen toimintaperiaate on lainattu dieselistä.

Dieselautoista tutun puristuspainesytytyksen ja perinteisen sytytystulpan sytytyksen yhdistäminen on kiehtonut insinöörejä ennenkin, mutta valmista ei ole oikein syntynyt. Nyt Mazda on siinä onnistunut.

Mazdan uusi Skyactiv-X moottori vaihtaa tilanteen mukaan saumattomasti tavanomaisen kipinäsytytyksen ja puristussytytystilan välillä.

Puristussytytyksessä etuna on se, että palotilaan voidaan syöttää todella laihaa bensiinin ja ilman seosta. Korkea puristuspaine takaa, että laihakin seos syttyy.

Samalla kulutus pysyy aisoissa ja moottorin sitkeys kasvaa. Jonkin verran polttoainetaloutta parantaa myös kevythybridijärjestelmä ja sylinterien lepuutus.

Tehoa kaksilitraisesta Skyactiv-X-moottorista irtoaa 180 hevosvoimaa.

Ajossa moottorin siirtymistä puristussytytykseen on vaikea huomata. Etenkin kylmänä auto käyttäytyy kuin normaali bensa-auto. Lämpimässä koneessa alavääntö on parempi kuin normaalissa bensakoneessa.

Tavallisella ajotavalla ja moottoritieosuuksia sisältäneellä koeajolenkillä Mazda3:n kulutus jäi vähän alle seitsemään litraan sadalla kilometrillä. Hitaammilla tieosuuksilla kaasun kanssa himmailemalla kulutuksen sai painettua kuuden litran tuntumaan.

MT:n mittaamat kulutuslukemat olivat kohtuulliset tai jopa hyvät, kun muistaa, että kyseessä on ahtamaton kaksilitrainen bensakone nelivedolla.

Perheautoluokan tarjonta on kaikkineen laajaa ja kilpailu kovaa. Siinä pelissä Mazda3 ei jää tuleen makaamaan.

Moottori ei ole auton ainut täky, vaan se herättää kiinnostusta myös onnistuneella ja erottuvalla muotoilulla.

Ajettavuuskin on kunnossa. Ohjaus istuu käteen ja tehoa löytyy konepellin alta riittävästi.

Sisätiloissa on panostettu laatuun. Istuimen säädöistä löytyy nopeasti sopiva asento ja muovipaneelitkin ovat sieltä paremmasta päästä.

Mazda3 viistoperän lähtöhinta uudella ihmemoottorilla on 29 650 euroa. Nelivedolla hinta nousee 37 718 euroon.

Sisätilat ovat laadukkaan oloiset.