Koneviesti: Aikuisena autokouluun takaisin – näin korotat ajokorttiluokkaa C- ja C1E-luokkaan

Voimassa olevan lakimuutoksen mukaan vanhat ajokortit ovat voimassa korkeintaan 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhäisempi voimassaolopäivämäärä.

Ajokorttiluokan päivittäminen raskaan kaluston kuljettamiseen voi tulla ajankohtaiseksi työtehtävien ja harrastusten myötä. Koneviestin kesätoimittaja oli aiemmin ajanut BE-luokan ajokortin, joka riitti useamman vuoden ajan tarvittavien kuljetusten hoitamiseen. Kun koneharrastus vaati ajan kuluessa lisää kirjaimia ajokorttiin, niin ammattipätevyyden hankkimisen sijaan toimittaja päätyi takaisin autokouluun suorittamaan C- ja C1E-ajokorttiluokat.

C-kortilla suurin sallittu ajoneuvon massa on 42 tonnia, pituus 13 metriä, leveys 2,6 metriä sekä korkeus 4,4 metriä. Ajoneuvoon saa kytkeä jarruttoman, kokonaismassaltaan 750-kiloa painavan perävaunun. C1-kortilla ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa on puolestaan 7 500 kg ja C1E-yhdistelmän kokonaismassa on 12 tonnia.

Ajovarma Oy toimii yksinoikeudella Suomessa ajokorttipalveluiden tuottajana. Autokoulu hoitaa alkuun tarvittavat Ajovarma-asioinnit kortinhakijan puolesta. C-kortin voi myös suorittaa opetusluvalla, mutta C-ajo-opettajan pitää olla samalla oppilaan oppisopimuskoulutuksen valvojana.

Oppituntien vähimmäismäärä on 12 tuntia teoriaa ja 10 tuntia ajo-opetus. Jos kuitenkin on suorittanut C1-ajo-oikeuden, sekä teoriaa ja ajoa vaaditaan molempia kolme tuntia.

C1E-ajotunnit sekä ajokokeen voi suorittaa yhden päivän aikana, sillä ajokortin vähimmäisvaatimuksena on kolme ajotuntia ja kahdeksan tuntia teoriaa. Tämä kuitenkin vaatii sen, että pohjalla on vähintään C1-luokan ajo-oikeus, jossa tuntien minimimäärä on yhdeksän tuntia teoriaa ja viisi ajotuntia. Itse C-kortin ajotunnit kannattaa sopia kahdelle päivälle, jolloin jälkimmäisellä suoritetaan Ajovarman testipisteellä kuljettajantutkinto.

Teoriatunnit suoritettiin etänä niin, että tietokoneen web-kamera oli luentojen aikana päällä. Teoriatunneilla oli paikalla usean eri autokoulujen oppilaita ja opettajat vuosikymmeniä ammattiajoa ajaneita rutinoituneita kuljettajia. Raskaalle kalustolle ei kuitenkaan autokouluilla ollut tarjota oppikirjamateriaalia ja täydentävää opiskelumateriaalia. Asiat opiskeltiin monivalintaharjoitustehtävien avulla.

C1E-kortin kohdalla on huomioitava, ettei perävaunun käsittelyä opi kolmessa ajotunnissa. Itse käsittelykokeessa käytettävän perävaunun on oltava umpinainen, jolloin ajossa on käytännössä vain sivupeilit käytettävissä. Perävaunun käsittelyä tulisikin harjoitella riittävästi etukäteen esimerkiksi kevyemmän kaluston avulla, ettei ajokokeessa tule hylättyä ja ajokortille lisää hintaa.

