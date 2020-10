Mazda CX-30 edustaa muotoilun huippua – hallintalaitteet ovat Mazda3:sta tuttuja ja hyvin toimivia

CX-30 erottuu kilpailijoista näyttävällä muotoilulla. Auton kattolinja laskee voimakkaasti taakse.

Mazdan uudet mallit ovat niittäneet kiitosta muotoilullaan. Varsin onnistuneesti on muotoiltu myös pienten perhekatumaasturien sarjaan kuuluva CX-30.

Katumaastureiden tapaan autossa istutaan hivenen tavallista korkeammalla. Maavaraa on 17,5 senttimetriä, mikä riittää heikoillakin mökkiteillä.

CX-30:n hallintalaitteet ovat Mazda3:sta tuttuja ja hyvin toimivia. Myös ajettavuus on suunnilleen sama, vaikka korkeutta on enemmän. Auto käyttäytyy mallikkaasti, myös maaseudun mutkateillä.

Eroa kilpailijoihin CX-30 repii näyttävästä muotoilusta. Auto erottuu massasta ja näyttää kokoaan suuremmalta.

Lisää pituutta tuovat keulalta lähtevät pitkät kaarilinjat. Toisaalta auton katto laskee sulavasti taakse, mikä maustaa lopputuloksen onnistuneesti.

Pituutta autolla on 4,4 metriä. Se on siten jonkin verran pidempi useita kilpailijoitaan. Samaa kokoa sen kanssa on esimerkiksi Toyotan C-HR.

Sisätilojen mitoilta auto on tavanomainen katumaasturi. Etupenkeille mahtuu hyvin ja tavaratilaa on kohtuullisesti.

Sisustusmateriaalit vaikuttavat laadukkailta. Niillä auto haastaa premium-luokan kilpailijoita.

Teknisesti Mazda CX-30 on luonnollisesti läheistä sukua uuden Mazda3:n kanssa. Myös sen keulalle saa kiinnostavan Skyactiv-X uutuusmoottorin.

Kyse on osittain dieselperiaatteella toimivasta bensiinimoottorista. Tietyissä olosuhteissa moottori toimii puristussytytyksellä. Se vähentää kulutusta ja lisää moottorin vääntöä alakierroksilla.

Kyseisellä moottorilla auton normikulutus jää 5,9 litraan 100 kilometrillä. MT:n koeajossa kulutus pyöri vähän kuuden litran päällä.

Skyactiv-X-moottorin vaihtoehtona on normaali kaksilitrainen bensiinimoottori. Kumpaankin moottoriin liittyy kevythybriditekniikka.

Perusmoottorilla auton lähtöhinta on 29 967 euroa. Malliston huipulta löytyvä nelivetoautomaatti maksaa vastaavasti 46 235 euroa,