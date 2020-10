Renkaita kierrätetään enemmän kuin tuodaan maahan

Sanne Katainen

Tavallisesti kuluttaja jättää vanhat renkaat rengasliikkeeseen ostaessaan uudet.

Suomen Rengaskierrätys Oy oli syksyn koittaessa erikoisen tilanteen edessä. Renkaita tuotiin Suomeen edellisvuotista vähemmän, mutta keräysluvut pysyivät ennallaan.

”Tilastot puhuivat selvää kieltä. Olimme keränneet kierrätykseen huomattavasti enemmän renkaita kuin Suomen markkinoille oli tuotu renkaita”, Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen kertoo.

Vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana Suomeen tuotiin runsaat 286 000 rengasta vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Käytöstä poistettuja renkaita kerättiin uusiomateriaaleiksi kuitenkin vain noin 29 000 rengasta vähemmän.

Tavallisesti markkinoille tulevien ja käytöstä poistuvien renkaiden määrä menee suunnilleen käsi kädessä, sillä ostaessaan uudet renkaat kuluttaja jättää vanhat rengasliikkeeseen.

Syitä tähän saattavat olla varastojen siivous koronavuonna sekä aiempaa yleisempi verkkotilauksiin turvautuminen.

”On erikoista, mistä nämä renkaat tulevat. Ehkä on niin, että nyt ihmisillä on ollut aikaa olla kotona ja siivoilla vanhat rengassarjat nurkista pois”, Tuominen arvelee.

Suomen Rengaskierrätys Oy on yksi Suomessa toimivista 17:sta tuottajayhteisöstä. Se huolehtii jäsentensä puolesta siitä, että Suomessa käytettävät renkaat kerätään, kierrätetään ja hyötykäytetään kiertotalouden uusiomateriaaleina asianmukaisesti.

Rengasalan liiketoiminnan piikit osuvat aikoihin, jolloin koronatilanne oli ja on Suomessa pahimmillaan. Renkaat on kuitenkin vaihdettava ajallaan. Uuden tieliikennelain mukaan autossa on oltava talvikeliin sopivat renkaat 1.11. – 31.3. välisenä aikana aina kelin niin vaatiessa.

Rengasliikkeet toivovat, että asiakkaat pitävät sovituista ajanvarauksista kiinni ruuhkautumisen ehkäisemiseksi sekä käyttävät asioidessaan maskeja, tiedottaa Suomen rengaskierrätys.