Video: Tavarajunia on jäänyt jumiin viime viikkoina liukkaiden lehtien takia – lehtikelillä juna ei välttämättä pääse täyteen vauhtiin ollenkaan

Tänäkin syksynä tavarajunia on juuttunut ylämäkiin kymmeniä kertoja.

Syksyisin puista kiskoille putoavat lehdet aiheuttavat ongelmia junaliikenteelle. VR:n mukaan kuluva syksy on ollut varsin tavallinen lehtikelien suhteen.

Viestintäasiantuntija Johanna Liukkonen kertoo ongelmia ilmenneen silti, sillä viimeisten parin viikon aikana raskaiden tavarajunien matkat ovat pysähtyneet mäkeen muutamia kymmeniä kertoja.

”Tämä johtuu siitä, etteivät veturin pyörät saa kiskosta riittävää pitoa, vaan ne alkavat sutia, mikä taas johtaa lopulta vauhdin pysähtymiseen kokonaan. Näiden tapahtuminen seurauksena myös matkustajaliikenteen junissa on ollut jonkin verran myöhästymisiä.”

Lehdet ovat aiheuttaneet ongelmia ympäri Suomea, silti selviä piikkialueita on havaittavissa.

”Eniten lehdistä johtuvia ongelmia on ollut Jyväskylän sekä Kuopion alueilla”, Liukkonen toteaa.

Ongelmia aiheuttava lehtikeli syntyy, kun puista putoavat lehdet laskeutuvat kiskoille, missä ne liiskaantuvat junan pyörien alla kiskon pintaan liisterimäiseksi aineeksi. Liiskaantuneet lehdet yhdessä tihkusateen kanssa taas vähentävät kiskon pitoa merkittävästi.

Junaa yhdeksän vuotta kuljettanut jurvalainen Janne Teräs antaa pidon vähenemistä konkreettisen esimerkin.

”Kun matkustajajunan jarrutusmatka on täydestä vauhdista 700–800 metriä, venyy matka lehtikelillä 300–400 metriä pidemmäksi.”

”Lehtikeli aiheuttaa sen, että asemille tultaessa on vauhtia hidastettava aiemmin, minkä lisäksi kiihdytys kestää kauemmin. Lehtikelillähän ei aina päästä täyteen vauhtiin ollenkaan ja raskaat tavarajunat voivat tosiaan jäädä mäkeen kokonaan”, Teräs sanoo.

Kolme vuotta junaa kuljettanut kauhajokelainen Jaakko Liukku kuvailee keliä veturinkuljettajan painajaiseksi.

”Se on keleistä huonoin, jopa lumikeli on mieluisampi. Nytkin tilanne kestää vielä jonkin aikaa, sillä lehtiä on paljon puissa. Nyt parasta olisi pieni yöpakkanen ja voimakas tuuli, jotka toisivat lehdet nopeasti alas.”

Hän on myös kerran jäänyt tavarajunan kanssa mäkeen.

”Lähdin lokakuisena päivänä Teuvalta matkalle, mikä keskeytyi mäkeen. Tuolloin lämpötila oli myös painunut pienelle pakkaselle, eli lehtien päälle oli muodostunut kuurakerroskin.

VR torjuu lehtiongelmia useilla tavoilla. Vetureissa olevista hiekkasäiliöistä puhalletaan esimerkiksi hiekkaa pyörän eteen paineilmalla. Käytännössä tämä tapahtuu painamalla veturissa olevaa nappia.

Johanna Liukkonen kertoo, että myös kitkageeliä levitetään kiskoille. Lähiliikenteessä toisinaan kiskojen pintaa hiotaan.

”Viimeisenä keinona on käytetty myös kiskojen mekaanista harjausta. Lisäksi liikenteenohjauksella on tärkeä rooli lehtikelien torjunnassa ja ennakoinnissa.”

Janne Teräs lähettää samalla terveisiä henkilöille, jotka naureskelevat junien olevan myöhässä pelkkien puiden lehtien vuoksi.

”Ihmisillä on eri asioihin omat näkemyksensä. Asioita tutkimalla selviää kuitenkin niiden oikea laita, eli tässä tapauksessa se, että kiskot ovat lehtikeleillä todella liukkaat.”

Kummallakin veturinkuljettajalla on taustalla työ rekka-auton ratissa. Ammatinvaihtoonsa he ovat tyytyväisiä.

”Tässä työssä saa vastuuta, sillä kuljettaja on vastuussa niin ihmisistä kuin tavaroista. Tässä ei voi myöskään olettaa nurkan takaa tulevan toisen henkilön, joka tekee samaa työtä. Pieni miinus on tosin se, että työvuoroille ei ole mitään selkeää rytmiä, sillä junat kulkevat joka päivä vuorokauden ympäri”, Liukku pohtii.

Teräs toivoo samalla ihmisten noudattavan asemalla varovaisuutta junien suhteen.

”Juna tulee laiturin päähän 50–60 kilometrin vauhtia. Toivonkin vanhempien pitävän huolta lapsista, etteivät he juokse laiturialueella junan saapuessa ja ollessa liikkeessä.

Liukku muistuttaa liikkuvan junan koskettelun olevan vaarallista.

”Siinä käy helposti huonosti. Ei ole myöskään toivottavaa, että joudumme soittamaan pilliä asemalla niin, että kaikilla ovat korvat lukossa. Kannattaa myös muistaa, että ylimääräinen kiskoilla liikkuminen on paitsi kiellettyä myös hyvin vaarallista.”

Teräs on myös huomannut kohentuneen asian.

”Vartioiduissa tasaristeyksissä autoilijat hiljentävät ajoissa ennen puomia, jättäen samalla siihen välimatkaa. Tämä rauhoittaa veturinkuljettajien mieliä, sillä tiedämme etteivät tällaiset autot ole vahingossakaan tulossa radalle liian aikaisin.”