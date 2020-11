Koneviesti: Pienkuormaimesta apua maitotilan töihin – auttaa vähentämään käsin tehtävää työtä

Arto Turpeinen

Telepuomilla varustettuna Giant D254 SW:n suurin nostokorkeus on kauhan tapista mitattuna 274 senttimetriä. Runkonivelen taakse sijoitettu hytti ei käännöksissä kierrä rengaslinjan ulkopuolella, mikä on hyödyksi etenkin ahtaissa paikoissa.

Aleksi Katainen hankki maitotilalleen teleskooppipuomillisen Giant D254SW Tele HD -pienkuormaimen, josta on ollut suuri apu käsityön vähentämisessä maatilan töissä.

Pohjois-Savossa Pielavedellä Aleksi Katainen pyörittää avopuolisonsa Rosita Sippolan kanssa maitotilaan, jossa on 50 lypsylehmää ja 50 nuorta nautaa. Katainen päätti hankkia tilalleen apuriksi pienkuormaimen, joista hänellä oli jo ennestään runsaasti kokemusta muiden töiden kautta. Kuormaimen ostokriteerit olivat selvillä jo investointia harkittaessa ja valintaperusteet painottuivat runkoratkaisuun. Lopulta mies päätyi hankkimaan tilalleen Giant D254SW Tele HD -pienkuormaimen.

”Yksi tärkeimmistä kriteereistä oli ohjaamon sijoittuminen koneen takarunkoon, sillä ahtaissa tiloissa eturunkoon sijoitettu hytti kiertää kauempana rengaslinjasta. Ihastuin Giantin ketteryyteen, kun se oli tilalla vuosi sitten koeajettavana. Kilpailutuksen jälkeen päädyin kyseiseen merkkiin.”, Katainen kertoo valinnan taustoista.

Yksi valintaperusteista oli helppokäyttöisyys. ”On tärkeää, että konetta pystyy ajamaan ilman enempiä ihmettelyitä. Esimerkiksi lomittajien täytyy hallita kuormaimen käyttö,” Katainen jatkaa.

Maatilalla pienkuormaimelle on riittänyt puuhaa, ja neljän kuukauden aikana työtunteja oli kertynyt 100, vaikka lopulliseen käyttötarkoitukseen kuormaaja ei ole vielä päässytkään. Konetta on käytetty lähinnä ruokintapöytien putsaamiseen sekä apukoneena erilaisissa rakennustöissä. Jo nyt Giant on osoittanut tarpeellisuutensa, sillä käsityön määrä on vähentynyt oleellisesti.

”Aiemmin kuivituksen levitys on ollut lähinnä hauiksen varassa. Pienkuormaimen myötä fyysisen työn määrä on tältä osin pienentynyt vähintään puoleen. Jatkossa siirrymme irtokuivikkeeseen, jolloin Giantin rooli korostuu entisestään.”

Jatkossa pienkuormaimen hyödyllisyys korostuu, sillä Kataisella on suunnitteilla pihattoremontti, jossa uusitaan muun muassa lannanpoisto- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Lisäksi Giantia on tarkoitus hyödyntää ruokinnassa, sillä pieni kuormain pyörähtelee näppärästi myös ahtaissa paikoissa kuten ruokintapöydällä.

”Meillä on tarkoitus luopua ajettavasta apevaunusta ja siirtyä traktorikäyttöiseen versioon. Jakelun voisi hoitaa Giantilla rehuvaraston lattialta. Rakennusvaiheessa Giant tulee olemaan tärkeä apukone. Jatkossa se voisi toimia myös apevaunun varakoneena.”, Katainen suunnittelee.

Maatalouden tummista näkymistä huolimatta Katainen ja Sippola uskovat tulevaan. Heidän mielestään oleellista on toiminnan kehittäminen.

”Tulevaisuudessa tuottajien määrä väistämättä laskee. Parhaimpien joukkoon pääseminen vaatii oman ammattitaidon parantamista ja kalustoon panostamista,” Katainen ennustaa.

