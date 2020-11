Koneviesti: Tällä Niittikoppi-Sisulla on takanaan lähes 40 vuotta ja 2 miljoonaa kilometriä – työkäyttö jatkuu

Julius Pietarinen

Juhani Kuismanen tarvitsee Niittikoppi-Sisuaan maanrakennustöissään käyttämänsä kaivinkoneen siirroissa työmaille.

Juhani Kuosmanen oli Niittikoppi-Sisun hankkiessaan auton kolmas omistaja. Ostohetkellä kuormurilla oli ajettu jo 1,5 miljoonaa kilometriä, jotka olivat kertyneet soranajosta ensimmäisen omistajan aikana.

Enemmänkin kilometrejä mittariin olisi voinut tulla, mutta auto oli ennen Kuosmaselle siirtymistä seisonut tallissa lähes 10 vuotta.

M-Sisua käytetään pääsääntöisesti maarakennusyrityksen kaivinkoneen kuljettamiseen työmaalta toiselle. Auton matkamittarissa kertyneitä kilometrejä oli jutun tekohetkellä 1, 973 miljoonaa kilometriä.

Vuoden aikana kilometrejä autolle kertyy noin 20 000 eli 2 miljoonan ajokilometrin rajapyykki on lähestymässä. Mikäli Kuosmasella olisi työssä säännöllistä ajoa, hän valitsisi kuitenkin uudemman ajopelin.

Vanhemman kaluston käytön ja omatoimisen korjaamisen ansiosta Kuosmasen ei ole tarvinnut ottaa lainoja kaluston maksuun.

M-Sisun alkuperäinen moottori palveli hyvin vuoteen 2015 asti, sillä auton ensimmäinen omistaja oli tehnyt autoon täydellisen moottoriremontin.

Nyt autossa on 14 litran Cummins-moottori, jossa Kuosmasen mukaan on esimerkilliset päästöarvot. Myös vaihdelaatikko uusittiin moottorivaihdon yhteydessä. Akselisto on alkuperäinen.

Lisäksi autoon on asennettu vaijerivaihtolava v. 2008 ja nosturin tuppisovitteet hitsattiin auton rungon takaosaan 2013.

