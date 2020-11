Opel odottaa Mokkan nappaavan asiakkaita Volkswagenilta

Auton lähtöhinta on painettu alle 20 000 euroon ja sen saa myös täyssähköisenä.

Jarmo Palokallio

Ensimmäiset Mokkat saapuivat Suomeen karilla käyneellä Viking Gracella. Sähkömokkan vihreä väri oli Opelin tunnusväri 1920-luvulla.

Opel on menettänyt parin viime vuoden aikana markkinaosuuttaan. Auton maahantuoja odottaa uuden Mokkan nostavan merkin takaisin nousu-uralle.

Opel esitteli Mokkan vuonna 2012, minkä jälkeen se nousi nopeasti katumaasturiluokkansa suosikkeihin. Ensi keväänä myyntiin tulevan uuden Mokkan tekniikka on samaa maata ranskalaisen PSA:n Peugeot 2008:n ja DS3:n kanssa.

Lopputulos on silti hyvin opelmainen. Auton ulkonäkö, sisustus sekä muut viritykset ovatkin Opelin kotipesästä eli Saksan Rüsselsheimista peräisin.

Ohjaamo on nykyaikainen. Analogisen mittariston tilalla on kaksi yhteen liittyvää diginäyttöä, joista toisessa on mittaristo ja toisessa tietoviihdejärjestelmän kosketusnäyttö.

Perustoiminnot ovat perinteisten nappien ja säädinten takana, mikä on toimiva ratkaisu.

Ulkonäössä esikuvaa on haettu aina 1970-luvun alun legendaarisesta Mantasta lähtien. Siitä on lainattu idea keulamaskia ja valoja kiertävästä yhtenäisestä kromikehyksestä.

Sama keulailme on luvassa muihinkin Opeleihin mallien päivittyessä.

Edeltävään sukupolveen verrattuna selkeä muutos on auton lyhentyminen 10 sentillä 4,15 metriin. Siitä huolimatta sisätilat ovat pikemmin kasvaneet.

Pituuden muutoksella Mokka tekee pientä pesäeroa samassa kokoluokassa painivaan Opel Crosslandiin. Opelin oman käsityksen mukaan autot eivät juurikaan kilpaile keskenään, sillä ne kiinnostavat erilaisia ostajia.

Mokkan markkinoinnissa kohderyhmänä ovat olleet etenkin nuoret ja aktiiviset autonostajat. Tavoitteena on napsia asiakkaita esimerkiksi Volkswagenin T-Rocilta ja Toyotan vastaavilta malleilta.

Nuorekas kohderyhmä näkyi esittelyautojen kirkkaissa tehostelistoissa. Niiden tilalle voi tilata myös hillitympiä vaihtoehtoja.

Mokkaa maahan tuovan Länsiauton myyntitavoite on tuhat autoa vuodessa. Samalla tarkoitus on nostaa Opel takaisin muutaman vuoden takaiselle nousu-uralle.

Mokkan muutoksiin kuuluu painon putoaminen 120 kilolla. Se näkyy myös kulutuksessa.

Mokkan moottori- ja voimalinjavaihtoehdot ovat hyvin kattavat. Perinteisten 1,2 litran bensiiniturbon ja 1,5 litran dieselmoottorien lisäksi mallivalikoimaa täydentää täyssähköinen Mokka-e.

Auton sähköversiossa on 50 kilowattitunnin akku ja 134-hevosvoimainen sähkömoottori. Sähköversion toimintasäde on 324 kilometriä.

Mokka-e:n akun voi ladata pikalatauspisteessä 80 prosenttiin 30 minuutissa.

Uusi Mokka esitellään Suomessa huhtikuussa. Sen alkaen hinta pienellä bensakoneella on karvan alle 20 000 euroa,

Sähköversion hinta ilman hankintatukea on 34 990 euroa.