Koneviesti: Suomalaisen osaamisen tuloksena syntyi maailman ensimmäinen itsenäisesti toimiva kadunlakaisija

Suomalainen Trombia Technologies on lanseerannut maailman ensimmäisen autonomisesti toimivan lakaisukoneen, joka toimii sähköllä.

Tuomas Anttila

Trombia Freelle voidaan opettaa lakaistava alue, jolloin se pystyy omatoimisesti hoitamaan alueen erikseen käskettäessä. Koneen takaosassa on vetävät, omilla ajomoottoreilla varustetut pyörät, joiden avulla kone voi pyörähtää paikallaan ympäri.

Trombia Technologies -yrityksen toimitusjohtaja Antti Nikkanen esitteli Trombia Free -laitetta Made in Finland -konekiertueella tänä syksynä. Trombia Free on ensimmäinen täysin sähköinen, täystehoinen lakaisukone, joka vastaa teholtaan ja suorituskyvyltään käytössä olevia harjalaitteita. Erona harjalaitteisiin on, että Trombia Free käyttää vain alle 15 prosenttia harjalaitteiden tarvitsemasta energiasta.

Trombia Free -laitetta voidaan ohjata kaukosäätimellä, jonka lisäksi laite kykenee myös autonomiseen toimintaan ilman ohjausta. Kun laitteelle opetetaan lakaistava alue, se pystyy omatoimisesti hoitamaan alueen siivouksen GPS-paikannuksen ja konenäön avulla. Jäljelle jää puhdas lakaisujälki.

2 600 kiloa painava Trombia Free pystyy tupla-akuilla toimimaan yhtäjaksoisesti normaaliolosuhteissa noin 8 tuntia. Pikalatauslaitteen akun varaaminen käy noin viidessä tunnissa. Täysitehoinen lakaisu ja pölynkeruu tarvitsevat jo noin 10 kW:n tehon, mutta Nikkasen arvion mukaan normaaliolosuhteissa tehontarve on noin 6 kW. Laitteen työleveys on 2,2 m ja siinä on kiinteä 1,8m3:n säiliö.

Trombia Technologies kertoo, että ensimmäiset kaupalliset mallit laitteesta on tarkoitus julkaista vuoden–kahden sisällä. Lisäksi tavoitteena on 10 vuoden päästä olla johtava lakaisukoneiden valmistaja.

Millainen on Trombia Free -lakaisulaitteen tekniikka? Entä miten laite toimii käytännön työssä?

Lue Trombia Free -laitteesta tarkemmin Koneviestin nettisivuilta, josta löytyy myös video laitteesta!