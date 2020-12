Raskaan sarjan joulukoristelu valaa juhlamieltä Ylivieskassa: joulupukki betonin jakoon jo käy

Hienosti valaistu betoniauto ja sen jakelupuomia ohjaileva joulupukki vetävät katsojia Ylivieskan teollisuusalueelle. "Kyllä tämä jouluvalaistus on kiinnostanut ihmisiä", kuljetusyrittäjä Tomi Vedenoja sanoo.

Tomi Vedenoja

Valaistu auto ja jakelupuomi muodostavat teollisuusalueelle jouluisen portin.

"Koristelu on rakennettu 40 metriä pitkistä jouluvalosarjoista. Useita valonauhoja siihen meni", yrittäjä Tomi Vedenoja kertoo MT:lle.

Nauhat on kiedottu auton, betonisäiliön ja jakelupuomin ympärille. Koko komeudesta muodostuu jouluinen portti Kuljetus Vedenoja Oy:n teollisuushallille.

"Tämä meidän koristelumme valmistui samana päivänä, jolloin Ylivieskassa vietettiin joulun avajaisia muutenkin."

Valoilmiö näkyy vaivatta myös läheiselle Savontielle. Ilmankos teollisuusalueella on riittänyt kävijöitä.

Asetelman täydentää kukapa muu kuin joulupukki, tuo oiva ukki.

"Pukilla on työmaavarustus viimeisen päälle. On suojalasit, haalarit, turvajalkineet ja kypärä päässä. Kaikki on muuten niin kuin pitää, mutta heijastinhaalari ei valitettavasti näy punaisen nutun alta."

Valonauhoin kiedottu auto on täysin toimintakuntoinen.

"Vielä viime vuonna sitä käytettiin työajoissa. Tällä hetkellä se on yrityksen vara-auto", Vedenoja kertoo.

Autossa on kuuden kuution betonisäiliö ja 24-metrinen jakelupuomi.

Tomi Vedenoja

Suojaisan järkäleen viereen asettunut pukki ohjaa puomia. Nuttu peittää heijastinhaalarin, mutta muuten joulu-ukko noudattaa turvaohjeita säntillisesti. Virka-asuun kuuluvan lakin alla on kypärä, ja turvajalkineet ovat niin kuin pitää. Suojalasit täydentävät direktiivin mukaisen kokonaisuuden.