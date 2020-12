Koneviesti: Uutta innovaatiota energiapuun korjuuseen – hakeharvesterilla haketus onnistuu jo metsässä

Energiapuun korjaaminen on monivaiheinen prosessi. Pentti Polus on kehittänyt harvesteripäähän hakkuriominaisuuden, jolla voidaan tehdä hakkeen korjuuta normaalin kuitupuun korjuun ohella.

Pentti Poluksen kehittämällä Hakeharvesteri-konseptilla voidaan puita hakettaa ilman kaatamista suoraan jatkokuljetukseen.

Monipuolisten kuormaharvestereiden käyttö on lisääntynyt puutavaran valmistuksessa. Tämä on tuonut myös harvestereiden käyttöön lisäominaisuuksia. Raahelainen Pentti Polus pohti, miten energianpuun monivaiheista korjuuketjua voisi yksinkertaistaa.

Polus suunnitteli kääntyvän hakettimen, joka on kiinnitetty harvesteripäähän. Samaan aikaan harvesteripään muut toiminnot ovat alkuperäisessä käytössä. Hakkuria kääntävät ketjuvälitteiset hydraulisylinterit ja harvesteripään sahakoteloon on tehty aukko, josta hakettimen syöttötorvi kääntyy rungon alle. Harvesterin sahalaite toimii normaalisti, kun hakkuri on käännetty taakse eikä se juuri haittaa puun kaatamista.

Hakkuriosa painaa 300 kiloa, ja se tasapainottaa harvesteripään liikuttamista pystyasennossa. Katkaisun jälkeen hakkuri mahdollistaa myös puun rungon hallitun kuljetuksen pystyasennossa lähemmäs uraa. Haketuksessa puuta syötetään syöttörullilla hakkurin kitaan joko karsien tai karsimatta. Hakkurin teho riittää tällä hetkellä ensiharvennusmetsiin, ja sillä on haketettu maksimissaan yli 20 sentin paksuisia puun runkoja.

Polus on kehittänyt myös hakkuriinsa nosturin puomiston kylkeen asennettavan siirtopuhaltimen, jolla voidaan puhaltaa haketta koneeseen liitettyyn perävaunuun. Siirtopuhaltimen ja hakkuupään väliin on toteutettu teleskooppinen siirtoputkisto. Menetelmässä hakkurin puhaltama hake johdetaan nosturin puomin siirtopuhaltimen aukkoon, josta hake siirtyy putkella harvesterin takana olevaan perävaunuun. Perävaunuilla hake voidaan kuljettaa jatkokäyttöön.

Poluksen hakeharvesteri on patentoitu jo vuonna 2012, jonka jälkeen tuotteen prototestausta on tehty eri ratkaisujen toteuttamiseksi. Missä vaiheessa idean tuotteistaminen on nyt?

