Puukko on hyvä apuri vain terävänä – Aarre: Näillä välineillä pidät puukot ja veitset terävinä

Puukko on metsänomistajalle tarpeellinen työkalu niin metsässä, retkillä, vesillä kuin kotonakin.

Puukon voi teroittaa hiomakivellä, timanttiviilalla, mekaanisella puukon teroittimella, sähkötoimisella tahkolla ja filetin myös teroituspuikolla.

Esimerkiksi Fiskarsin yleispuukon tupen sisällä on volframiteroitin. Terä teroittuu, kun se vedetään tai työnnetään ristikkäisten volframipalojen läpi.

Jos puukon terä on mennyt oikein tylsäksi, mekaaniset teroittimet eivät välttämättä riitä. Hyvän lopputuloksen saa hahlollisella sähköteroittimella, jossa on timanttilaikat. Teroitus sillä on nopeaa, koska pahoin tylsyneen terän hionta kestää pari minuuttia. Kovin usein sähköteroitinta ei kuitenkaan kannata käyttää, jotta terä ei kulu.

Mekaaniset hahloteroittimet ovat helppoja käyttää. Terän ohjain ja sen tiivistävä tuki pitävät terän hahlossa oikeassa asennossa. Toinen hahlo teroittaa, toinen viimeistelee. Molemmissa terä hiotaan erikseen kummaltakin puolelta.

Puukkoja teroitettaessa teroituskoneen hahlon pitää olla riittävän leveä. Hahloltaan kapeilla teroittimilla voi teroittaa vain filettejä ja veitsiä.

Vain terävänä puukko tai veitsi on hyvä apuri. Tylsä terä myös luiskahtaa helpommin, joten terävyyttä ei kannata pelätä.

