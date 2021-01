Korona siirsi suuren osan autokaupoista nettiin

Timo Aalto

Autokauppa piristyi nopeasti kevään parin viikon hiljaiselon jälkeen, muistelevat Taina Sikanen ja Marko Huhtikangas J. Rinta-Joupin Seinäjoen autoliikkeessä.

Etenkin käytetyt autot kävivät viime vuonna hyvin kaupaksi koronan tuomista ongelmista huolimatta. Uusien autojen kauppa kävi heikommin, mutta siinä oli suurta vaihtelua automerkeittäin.

Esimerkiksi Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n automyynti nousi yhtiön kaikkien aikojen parhaaksi. Erityisen vahvaa kasvu oli kevään jälkeen vaihtoautojen kaupassa, kertoo myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni.

"Autokauppa piristyi nopeasti kevään parin viikon hiljaiselon jälkeen. Samalla häipyivät koronavirustilanteen pintaan nostamat epäilykset kaupan hiipumisesta", muistelee Kia-myyntipäällikkö Taina Sikanen J. Rinta-Jouppi Oy:n Seinäjoen Jouppilantien toimipaikasta.

”Tautitilanteen pahennuttua maaliskuussa iski parin viikon sokki. Sen jälkeen kauppa alkoi elpyä yllättävän nopeasti, ja kasvu jatkui sen jälkeen pitkin vuotta.”

Viime vuosi oli edellisvuotta parempi seinäjokelaismyymälässä sekä sen edustamien Kian ja Fordin uusien autojen kaupassa että vaihtoautojen kaupassa.

”Uusien autojen kasvanut myynti on positiivista senkin vuoksi, ettei kaikkialla ole ollut sama tilanne. Käytettyjen autojen myynti taas on noussut aivan valtakunnallisesti”, Sikanen sanoo.

Myyntipäällikkö näkee kasvaneiden lukujen taustalla vallitsevan koronatilanteen.

”Se on vähentänyt halukkuutta matkustaa julkisilla kulkuvälineillä. Kun perheessä ei välttämättä ollut aiemmin lainkaan autoa tai vain yksi auto, nähtiin uuden ajoneuvon hankinta tarpeelliseksi.”

Automyyjä Marko Huhtikangas sanoo kaupantekotavan muuttuneen selkeästi totutusta koronatilanteen vuoksi.

”Viime vuonna autokaupasta tehtiin noin puolet digitaalisesti ja puolet suoraan liikkeessä. Muutos on ollut todella suuri etäkauppojen eduksi.”

Autoja on ostettu yhä enemmän niin puhelinmyynnin kuin chat-palvelun kautta. Kaupan vahvistamisen jälkeen autot toimitetaan asiakkaan antamaan osoitteeseen tai luovutetaan liikkeestä.

”Samalla on huomionarvoista, että vaikka kauppoja on tehty paljon digitaalisesti, ostettuja autoja on palautunut takaisin todella vähän. Tämä on mahdollista sen takia, että käytetyistäkin autoista on saatavana riittävästi kuvia ja muita dokumentteja”, Huhtikangas toteaa.

Sikanen iloitsee, että varttuneemmatkin asiakkaat ovat ottaneet digitaalisen kaupankäynnin omakseen.

”Tästä esimerkki on noin kahdeksankymppinen eteläpohjalaisrouva. Hän oli yhteyksissä chat-myynnissä, ja veimme asiaa sitä kautta eteenpäin. Oli hienoa huomata varttuneemmankin asiakkaan hallitsevan tällaisen kaupanteon.”

Sähköauton suosio on kasvussa. Sikanen sanoo jopa yllättyneensä kasvuvauhdista.

”Sähköautojen myynti on kasvanut entisestään viime vuoden loppupuolella. Myös mallistot ovat laajentuneet, mikä vaikuttaa ihmisten kiinnostukseen.”

”Vaihtoautopuolella sähköautojen kysyntä on vielä varsin laimeaa, sillä asiakkaat pohtivat usein esimerkiksi akkujen kuntoa.”

Vuoden 2021 näkymiin suhtaudutaan J. Rinta-Joupin myymälässä varovaisen toiveikkaasti.

”Koronatilanteen kehittyminen vaikuttaa suuresti. Aiheuttaako se ihmisille irtisanomisia ja lomautuksia? Jos tautitilanne saadaan talven aikana hallintaan, uskon vuodesta tulevan positiivisen”, Huhtikangas arvelee.