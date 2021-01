Tätä jättiä ei välttämättä kannata lähteä ohittamaan – pitkä yhdistelmä vaatii normirekkaa selvästi pidemmän ajan ja tienpätkän

Kari Salonen

Kuvan hct-yhdistelmään kiinnitetty pitkän kuljetuksen lisäkyltti näkyy hyvin, mutta tiellä pyörien nostama lumi ja lika saattavat häivyttää hetkessä tiedon takana ajavilta.

Pitkät yhdistelmät ovat vähän vajaassa kahdessa vuodessa ottaneet paikkansa pääteiden liikennevirrassa.

”Onnettomuuksia sattuu vähän, sillä pitkien yhdistelmien kuljettajat ovat ammattilaisia. Myös kalusto uusine turvatekniikoineen on kunnossa”, sanoo Liikenneturvassa kouluttajille koulutusta antava Pentti Tervo.

Uusimmissa yhdistelmissä käytetään muun muassa lisäpeilejä ja tutkajärjestelmiä helpottamaan ajoneuvon lähistöllä liikkuvien havaitsemista. Raskaan ajoneuvon ympärillä on silti katvealueita.

”Olen joskus koulutuksissa pyytänyt isiä ja lapsia hyttiin ja kysynyt, mitä he näkevät sieltä ulos. He kertovat usein, ettei ketään näy, vaikka todellisuudessa yhdistelmän vierellä on kaksi henkilöautoa, kävelijä ja oikealta lähestyvä auto.”

Tervo toivoo muilta tiellä liikkujilta tarkkuutta omaan liikennekäyttäytymiseensä, kun tiellä näkyy lähes 35-metrinen ja jopa 76 tonnia painava yhdistelmä.

”Kesällä ohitus satasella kahdeksaakymppiä ajavan pitkän kuljetuksen ohi merkitsee ajassa vain kahden kolmen sekunnin lisäystä. Ohitusmatka pitenee kuitenkin melkoisesti, sillä 80 kilometriä tunnissa ajava yhdistelmä etenee 22–25 metriä sekunnissa.”

Tervo huomauttaa, että laskennallisesti matka yhdistelmän rinnalla ajo kasvaa tällöin lähes 200 metriin.

”Lisäksi tästä puuttuvat vielä kokonaan ohittamiseen lähtö ja paluu omalle kaistalle. Tämä merkitsee sitä, että turvalliset ohituspaikat ovat vähissä.”

Pitkän yhdistelmän kääntyminen maantielle on Tervon mukaan myös varoitusmerkki, jolloin on hyvä nostaa jalka kaasupolkimelta saman tien.

”Se voi kestää hyvinkin saman verran sekunteja kuin yhdistelmällä on mittaa, eli noin 30 sekuntia.”

