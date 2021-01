Koneviesti: Ketjuilla lisää pitoa traktorin pyörän alle – erityyppiset ketjuliittimet helpottavat ketjujen asennusta

Tommi Hakala

Ketjujen asennuksen ajankohta helposti venyy vaihtelevien talvien myötä. Ketjujen asennuksen helpottamiseksi ne on hyvä puhdistaa keväisin ja laittaa esimerkiksi trukkilavalle lomailemaan kesän ajaksi.

Vaikka nastat ovat yleistyneet myös traktorin pyörissä, niin edelleen ketjut ovat traktoreiden renkaissa usein paras ja toimivin ratkaisu saada pitoa pyörän alle. Ketjuilla saadaan esimerkiksi metsässä jatkuva ja parempi tartunta, kun pyörien alla olevat kannot ja juuret ovat liukkaita. Etuna on myöskin se, että ketjut puhdistuvat nuoskalumesta pelkkää rengasta paremmin.

Ketjujen liitokset ovat vuosien varrella kehittyneet, ja eri valmistajat ovat esitelleet omissa ketjumalleissaan erilaisia liitosratkaisuja. Sivuketjuissa pääratkaisumallit ovat sakkeli tai vipumallinen kiristinlukko. Sakkeli toimii muun muassa metsäajossa, sillä se kestää metsäajon rasituksia paremmin. Nopeasti avattavan kiristinlukon etuna taasen on se, että sen avulla onnistuu myös ketjun kiristäminen.

Pintaketjujen lukitusratkaisuissa ovat yleistyneet sokkalukitteiset koukkuliittimet, joiden etuna on asennusvaiheessa se, että ne takertuvat kiinni ketjuun jo ennen lukitsevan sokan kiinnittämistä. Lisäksi koukkuliittimillä on etuina niiden vetovoimien ja kulutuksen kestävyys sekä helppo avattavuus. Myös hahloliittimillä on oma kannattajakuntansa, sillä niitä asennusvaiheessa käytettäessä ketjuja on helppo jatkaa väliliittimillä. Ketjujen asetettua paikoilleen väliliittimet on helppo tarvittaessa poistaa ilman työkaluja.

Maltti on valttia myös ketjujen asennuksessa. Rauhallisesti asennetut ketjut asettuvat tasaisesti renkaan päälle ja niille riittää vain yksi lopullinen jälkikiristys ensimmäisten ajokilometrien jälkeen. Hyvänä muistisääntönä kannattaa pitää se, että ketjujen päiden liittäminen on tehtävä symmetrisesti, ja sivuketjujen tulee olla samaan mittaan liitetyt. Tällöin ketju sijoittuu ajon aikana keskelle rengasta eikä kierry sivuun.

Ketjuja on sidottu kiinni myös vanteisiin, mutta se ei ole suositeltavaa. Tällöin ketjut pääsevät liikkumaan vapaasti vanteeseen nähden, ja hiukankin löysällä oleva ketju siirtyy jatkuvasti eri kohtaan renkaan päällä. Tällöin voi käydä niin, että ketju kiristyy renkaan ripojen väleihin ja sen irrottamiseen tarvitaan kulmahiomakonetta.

Miten saat helpommin ketjut traktorin renkaaseen?

