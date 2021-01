Isuzu D-Max palaa täysin uudistuneena, kuorma-autovalmistaja panostaa kestävyyteen

Jarmo Palokallio

Isuzun uusi D-Max on entistä jykevämpi ja taloudellisempi.

Isuzun tavoitteena on nostaa uusi D-Max avolava-autojen uudeksi vertailukohdaksi. Tavoite ei ole pelkkää mainospuhetta, sillä kyseessä on ainut pelkkiä hyötyajoneuvoja valmistavan tehtaan pick-up.

D-Maxin taru alkoi jo vuonna 1963. Nyt esitelty sukupolvi on D-Maxin kymmenes. Se on entistä tilavampi, taloudellisempi, turvallisempi ja kestävämpi.

Auton kestävyys nojaa Isuzun kuorma-autokokemukseen. Sen suunnittelussa on pelattu varman päälle. Siksi auton rakenteet kestävät paljon sallittuja suurempia kantavuuksia.

Kyseessä ei ole vapaa-ajankäyttöön tarkoitettu lelu vaan rankkaa käsittelyä sietävä työkalu. Se on tarkoitettu kestämään myös sellaisissa olosuhteissa, jollaisiin autot eivät Suomessa normaalisti joudu.

Aiempaan verrattuna rungon pitkittäispalkkeja on levennetty ja vahvistettu. Lisäksi auton erillisrunkoon on lisätty yksi poikittaispalkki. Vääntöjäykkyyttä on tullut viidennes lisää, ja pitkittäisjäykkyys on kasvanut yli neljänneksellä.

Koeajossa auto osoittautuu yllättävän ketteräksi.

Ulkoa auto on entistä virtaviivaisempi. Sen maavara on noussut 24:ään ja kahlaussyvyys 80 senttimetriin.

Lavan reunoja on korotettu kolmella sentillä, mikä mahdollistaa suuremmat kuormat. Akseliväli on kasvanut kolme senttiä. Se tuo lisää tilaa ohjaamoon.

Koriin on tehty käyttöä helpottavia muutoksia, kuten suuremmat ovet. Kopin kaapparimalliset takaovet ovat kätevät käyttää.

Vaikka Isuzu korostaa kuorma-autovalmistajan osaamista, kuljettajan tilat ovat silti henkilöautomaiset. Ergonomiassa on otettu selkeitä edistysaskelia, joihin kuuluvat ratin syvyyssäätö ja kuskin penkin korkeussäätö.

Varustetason huipulla tarjolla on automaatti-ilmastointi ja nahkapenkit. Se on avolava-autojen nykypäivää.

Sisustuksen materiaaleja on parannettu selvästi. Kovat muovit ovat vaihtuneet pehmeäpintaisiin materiaaleihin. Laatuvaikutelmaa parantavat kromikehykset.

Isuzu D-Maxin hinnat lähtevät L-varustetason 34 390 eurosta. Siihen hintaan autoon saa jo kattavan turvavarustelun, ilmastoinnin ja sähköiset ikkunat sekä vakionopeuden säätimen ja sadetunnistimen.

Turvavarusteisiin kuuluu muun muassa törmäyksenesto. Double cabeissa on kuolleen kulman varoitusjärjestelmä. Törmäystestissä D-Max sai täydet viisi tähteä.

Auton moottorina on 1,9 litran varmatoiminen diesel. Työkäyttöön valmistetuista dieselkoneista Isuzulla on 27 miljoonan moottorin kokemus.

Moottori osoittautui koeajossa pirteäksi. Auto kulki myös maantiellä tasaisesti muutaman sadan kilon kuormalla.

Tarvittaessa D-Max vetää 3 500 kilon kuormaa, ja sen kantavuus on yli 1 000 kiloa.

Maahantuoja odottaa, että vähintään puolet D-Maxeista myydään automaattivaihteistolla.

Avolava-autojen vuosimyynti on Suomessa pyörinyt 1 500 kappaleessa. Viime vuonna niitä myytiin alle 1 100. Kauppaa hallitsee Toyota Hilux ja kakkosena on Ford Ranger.

Viime vuosina avolava-autojen merkkivalikoima on kaventunut, kun Mercedes-Benz luopui leikistä. Myös Volkswagen Amarok antaa nyt ainakin tilapäisesti tilaa muille, ja viime vuosi oli välivuosi myös D-Maxille.

Isuzu tähtää D-Maxilla reilun kymmeneksen osuuteen avolava-autojen kaupasta.

Jukka Pasonen