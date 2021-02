"Kavereita mahtuu kyytiin ja se on lämmin", kertoo 17-vuotiaana autokortin saanut – oma ajokki helpottaa nuorten elämää maaseudulla

Toimittajien haaviin tarttuivat haastateltavat Pohjanmaalta Kristiinankaupungista, Etelä-Pohjanmaalta Ylistarosta ja Etelä-Karjalasta Rautjärveltä. Kulkuneuvojaan nuoret käyttävät sekä siirtymiin esimerkiksi kodin ja oppilaitoksen välillä että muuhun liikkumiseen vapaa-ajalla.

Nuorilta kysyttiin seuraavia asioita:

1. Millä kulkuvälineellä ajat ja kuinka kauan olet kulkenut sillä?

2. Mihin tarvitset ajoneuvoasi?

3. Mitä hyviä ja huonoja puolia siinä on – haluaisitko vaihtaa sen johonkin muuhun?

Petri Itälaakso

Konsta Itälaakso, opiskelija, 17 vuotta, Kristiinankaupunki1. Volvo V70 -henkilöautolla. Olen ajanut sillä 16.12.2020 lähtien, jolloin sain ajokortin.2. Pääasiassa töissä ja koulussa kulkemiseen, mutta onhan siitä muitakin hyötyjä. Opiskelen kaksoistutkintoa ylioppilas/maanrakennuskoneenkuljettaja oppisopimuksella ja työmaat voivat olla 5–20 kilometrin päässä.3. Autolla liikkuminen helpottaa elämää. En vaihtaisi, auto on paras vaihtoehto. Kavereita mahtuu kyytiin ja se on lämmin.

Harri Kallio-Kurssi

Sofia Koivisto, peruskoulun 9. luokka, Ylistaro (Seinäjoki)1. John Deere neliveto, jolla olen ajanut elokuusta asti, kun sain ajokortin.2. Ajan tällä koulumatkat, enpä juuri muuten. Kotona maatilalla silloin, jos on pakko.3. Traktorista näkee ulos hyvin, eikä tällä jää tiellä jalkoihin. Kylillä ajamiseen tämä on kyllä vähän iso. Kääntymisissä pitää olla tarkkana, mutta hyvin on mennyt.

Terhi Torikka

Matti Soikkeli, 15 vuotta, Rautjärvi1. Polaris-moottorikelkka. Kortin saamisesta lähtien olen ajanut lumiaikaan kelkalla ja muulloin mopolla. Lisäksi on mönkijä ja crossimopo.2. Liikkumiseen paikasta toiseen. Välillä hauskanpitoon ja ajeluun muuten vaan.3. Kelkan huono puoli on, että ajaminen vaatii lunta. Viime talvena ajoin vain kerran. Mopo taas on liukkaalla huono. 17-vuotiaana aion hankkia ajokortin. Sitten mopot lähtee, mutta kelkkaa ei tee mieli vaihtaa mihinkään.

