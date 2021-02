Koneviesti: Onko traktorissasi päävirtakatkaisija? – Se kannattaa asentaa, sillä katkaisija parantaa traktorin paloturvallisuutta

Tapio Vesterinen

Päävirtakatkaisijan asentaminen kannattaa traktoriin tai työkoneeseen iästä riippumatta, uudemmissa koneissa on kuitenkin otettava huomioon mahdolliset jatkuvaa virtaa tarvitsevat sähkölaitteet.

Uusissa traktoreissa päävirtakatkaisija kuuluu vakiovarustukseen, mutta vanhoista traktoreista se usein puuttuu. Oikein käytettynä päävirtakatkaisija saattaa estää konepalon.

Päävirtakatkaisija on halpa palovakuutus vanhemmalle koneelle ja traktorille, sillä se parantaa koneen paloturvallisuutta. Kun virta on pois päältä, kone ei syty palamaan koneeseen tulleen oikosulun tai muun häiriön seurauksena. Lisäksi päävirtakatkaisijan avulla voi varmistaa, että myös pitkään seisonnassa ollut kone tai traktori käynnistyy helpommin, sillä se estää traktorin tai työkoneen sähkölaitteita purkamasta akkua pidemmän seisonnan aikana. Myös vakuutusyhtiöt antavat alennusta koneiden palovakuutuksesta, mikäli koneessa on päävirtakatkaisin.

Koneviesti testasi, miten päävirtakatkaisijan asennus jälkikäteen sujui vanhaan 1960-luvulta peräisin olevaan Valmet-traktoriin. Päävirtakatkaisimia voi hankkia hyvin varustelluista varaosaliikkeistä. Lisäksi tarvitaan kaapeleita ja liittimiä. Valmetin tapauksessa kaapelia kului 2,5 metriä. Kaapelikengiksi valikoituivat prässättävät putkikaapelikengät, joiden lisäksi projektia varten hankittiin hydraulinen kaapelikenkäpuristin.

Katkaisija kannattaa asentaa mahdollisimman helposti saatavilla olevaan paikkaan, jotta virta on helppo katkaista koneesta käytön jälkeen eikä se unohdu. Valmetin osalta alkuperäisessä kunnossa säilyneisiin pelteihin ei haluttu lisäreikiä, joten katkaisijan pulttausta varten valmistettiin kojetaulun alle Saabin takaluukusta mittatilausosa. Näin katkaisijaa on helppo käyttää kuljettajan istuimelta.

Itse katkaisijan asentaminen kävi helposti. Ainoa huomioon otettava seikka oli traktorin kahden erikseen maadoitetun akun järjestelmä, jota varten katkaisijan ja traktorin rungon välille asennettiin kaksi maajohdinta.

