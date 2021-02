Monitoiminen Volkswagen Caddy kasvattaa suosiotaan myös taksina

Jarmo Palokallio

Caddyn lähtökohtana on monitoimisuus. Kuvassa auton lyhyt henkilöautoversio.

Volkswagenin täysin uusiksi pistetty Caddy taipuu edelleen moneen käyttöön. Auton monitoimisuus on nostanut sen suosioon myös taksina.

Volkswagen esitteli ensimmäiset Caddyt jo 1970-luvun lopulla. Silloin lähtökohta oli hyötyajoneuvo, josta tehtiin tarjolle myös henkilöautoversio.

Nyt auto on ehtinyt viidenteen sukupolveen, ja samalla osat ovat vaihtuneet. Tällä kertaa suunnittelun lähtökohta on ollut henkilöauto, josta on muokattu myös pakettiautoversio. Siksi esimerkiksi lehtijouset ovat vaihtuneet kierrejousiin.

Muutoksen huomaa ajotuntumassa. Caddyn ajettavuus on henkilöautomainen, vaikka alla olisi pakettiautoversio. Sohjoisella talvikelillä ajovakauden hallinta suvaitsi luistoa juuri auton luonteelle sopivasti.

Sujuvaa etenemistä varmistavat erilaiset ajoavustimet, joita autossa on peräti 19. Travel Assist yhdistelee kaista-avustimen ja vakionopeussäätimen toimintoja niin, että auto ajelee sopivissa olosuhteissa puolittain itsestään.

Ohjaamossa päivitys on totaalinen. Muiden uusien Volkswagenien tapaan kojelaudan nappulat on karsittu lähes tyystin pois, ja toimintoja on keskitetty monipuolisen kosketusnäytön taakse.

Ratkaisu ei varmasti kerää pelkästään kehuja, mutta ehkä siihen ajan kanssa tottuu. Lyhyellä koeajollakin oikeat säätimet alkoivat löytyä, kun niiden logiikka tuli tutuksi.

Digitaalinen ja muokattava mittaristonäyttö on 10,25-tuumainen. Kojelaudan keskellä on vakiona 8,25-tuumainen kosketusnäyttö. Life-tasolla kyseinen näyttö levenee 10-tuumaiseksi.

Vaihdekeppi uusissa DSG-vaihteistoissa on vaihtunut minisäätimeen.

Caddyn myynti alkaa perinteisillä bensiini- ja dieselmoottoreilla. Mukautuva MQB-pohjalevy mahdollistaa myös kaasu- ja hybridiversiot, mutta sellaisista ei ole vielä tehty päätöksiä.

Bensiinimoottorina on 1,5-litrainen TSI. Sen vaihteisto on joko 6-pykäläinen manuaalivaihteisto tai DSG-automaatti.

Dieselkone on 2-litrainen, ja siitä on tarjolla kolme tehovaihtoehtoa. Tehokkaimman 90 kilowatin dieselin saa myös nelivetona.

Koripituuksia on tarjolla kaksi. Lyhyempi versio on yli seitsemän senttiä aiempaa pidempi, mutta pidempi jää edellistä versiota lyhyemmäksi.

Leveyttä autoon on tullut yli kuusi senttiä lisää. Matkustamossa on siten roimasti lisää tilaa.

Vaikka tavaratilaa on litroissa vähän aiempaa vähemmän, sen käytettävyyttä on parannettu. Nyt pakettiauton pitkän version kyytiin mahtuu kaksi eurolavaa poikittain.

Caddy maxi-version valtti taksimarkkinoilla on pyörätuolin kuljetusmahdollisuus. Se vapauttaa Caddy-taksit autoverosta. Tuon edun ansiosta Caddy on yleinen näky taksitolpilla.

Joka kolmas vajaasta 600 vuosittain myydystä henkilöauto-Caddysta on päätynyt taksiksi.

Henkilöautona Caddyn varustetasot ovat perus-Caddyn lisäksi Life ja Style. Pakettiauto on Cargo, minkä lisäksi on tarjolla henkilö- ja pakettiauton ominaisuuksia yhdistelevä Kombi.

Cargon hinnat alkavat hieman alle 24 800 eurosta. Caddy Lifen Business-kampanjamalli maksaa 34 258 euroa.

Automaatin vaihdekeppi on kutistunut pieneksi nupiksi.