Suomen halvin auto ratsastaa romutuspalkkiolla

Jarmo Palokallio

Uudistunut Sandero on aiempaa leveämpi.

Alun perin romanialainen Dacia on noussut Renaultin huomassa menestystarinaksi. Lisää potkua on luvassa, kun Daciat päivittyvät emokonsernin tuoreimpaan tekniikkaan.

Dacia Sandero on Suomen halvin uusi auto. Se on myös muualla hyvin edullinen, minkä ansiosta se on Euroopan myydyin auto, kun puhutaan omalla rahalla auton hankkivista yksityisasiakkaista.

Suomessa Dacian ykkösnyrkki on kuitenkin Duster, ja Sanderon osuus on jäänyt 15 prosenttiin merkin myynnistä.

Tilanne voi muuttua, sillä Sandero palaa myyntiin täysin uudistuneena.

Aiemmin Daciat koottiin edellisten Renault-sukupolvien tekniikalla. Nyt pohja­levyä ja moottoria myöten uudistunut Dacia Sandero lähtee kisaan merkin uusimmalla tekniikalla.

Toki Dacia pitää edelleen kiinni brändistään. Tarjolla on siis käytännöllinen paketti kuluttajaystävälliseen hintaan. Mukaan tulee kaikki tarpeellinen mutta ei mitään ylimääräistä.

Sisätiloissa on parannettu sekä ergonomiaa että materiaalien laatua. Istuinten ja ohjauspyörän säätömahdollisuudet ovat kasvaneet.

Sandero saa plussaa takamatkustajan jalkatiloista. Ne ovat kasvaneet neljä senttiä. Siitä huolimatta myös tavaratila on aavistuksen aiempaa suurempi.

Kaikissa Sanderoissa on ajo­tietokone, mutta perustoiminnat ovat edelleen perinteisten kytkinten takana. Se sopinee myös Sanderon suurimmalle ostajaryhmälle, varttuneille kansalaisille. He arvostavat selkeitä ja suomenkielisiä toimintoja.

Maahantuoja tietenkin toivoo, että uuden muotoilun ja tekniikan ansioista Sandero houkuttelee jatkossa entistä laajempaa ostajajoukkoa.

Sanderon Stepway-katumaasturiversio onkin varsin nuorekkaan ja näpsäkän oloinen kulkupeli. Sen hauska yksityiskohta on kattokiskojen kääntyminen tarvittaessa taakkatelineeksi.

Konepellin alla hurisee kolmisylinterinen bensaturbo. Se on pirteä ja taloudellinen. Auton päästöt jäävät alle 120 gramman kilometrille, mikä on romutuspalkkion raja-­arvo. Dacia-myyjillä onkin kovat odotukset sen suhteen.

Manuaalisen vaihteiston vaihtoehtona on uusi CVT-­automaatti.

Kori antaa aiempaa leveämmän vaikutelman. Siltä osin tärkeimmät parannukset ovat näkymättömissä, sillä uusi perusrakenne on paljon aiempaa lujempi ja jäykempi.

Ajettavuus on kunnossa. Sähköinen ohjaustehostin säätyy nopeuden mukaan.

Dacian lisävarustelistat kattoivat takavuosina pienimmillään vain varapyörän. Nyt listalla ovat automaatti-ilmastointi, tavaratilan kaukolukitus, peruutuskamera sekä pysäköintitutkat eteen ja taakse.

Perusmallina on Access, jossa ovat vakiona muun muassa automaattiset LED-ajovalot ja aktiivinen hätäjarrutus­toiminto ja mäkilähtöavustin.

Essential-tasolla kuljettaja voi liittää älypuhelimensa osaksi auton järjestelmiä. Varusteluun kuuluu myös ilmastointi ja vakionopeudensäädin ja kaukotoiminen keskuslukitus.

Sanderon lähtöhinta on 12 399 euroa. Auton takuu on kolme vuotta tai 100 000 kilometriä.

Hallintalaitteissa huomio on käytön yksinkertaisuudessa.