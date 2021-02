Onko traktorin työkoneen ristinivel rikki ja hommat seisoo? – Ota talteen Koneviestin neuvot ristikon korjaukseen!

Jussi Laukkanen

Nivelakselin ristikon vaihto onnistuu suhteellisen helposti myös kotiverstaassa perustyökaluilla.

Traktorityölaitteiden ristinivelen vaihto ei ole kovin vaikea operaatio, jonka voi hyvin tehdä omassa kotiverstaassa.

Varsinkin traktorikäytössä nivelten ikä on melko alhainen, mikä johtuu suurista nivelkulmista sekä suurista kuormista.

Tärkein työväline ristikon uusimisessa on ruuvipenkki, jonka leukojen väliin nivelhaarukka mahtuu räikkäavaimen hylsyn kanssa.

Apua on myös hydraulisesta prässistä, mutta pienten nivelten vaihdossa ruuvipenkki on kätevin. Ohjeet käyvät traktorityölaitteiden kanssa käytettävien nivelakseleiden lisäksi myös muiden vastaavien nivelakseleiden korjaukseen.

Jotta syy akselin rikkoutumiselle löytyy, akselille on syytä tehdä perusteellinen tarkastus ristikon korjauksen yhteydessä. Ennen vaihtotyöhön ryhtymistä on akseli syytä puhdistaa niin hyvin, että kaikkien osien kunto voidaan päällisin puolin selvittää. Rikkoutuneesta nivelestä on tärkeintä selvittää, ovatko laakerikupit vaurioituneet.

Jos joku kupeista on puhki ja nivelhaarukkaan on tullut koloa, on koko nivel vaihdettava. Samalla tarkastuksen alle on hyvä ottaa akseliputkien kunto.

Putkien on oltava täysin suoria ja niiden on liu’uttava kitkattomasti. Pitkään käytetyissä putkissa saattaa olla havaittavissa myös kulumista ja putken harjanteissa pinnan rosoutumista, mikä on hyvä havaita ajoissa.

Ristinivelen vaihto alkaa varaosien hankinnalla. Jos akselin tyyppi ei ole tiedossa eikä se ole sellainen tuotemerkki, johon olisi saatavissa alkuperäisosa varaosanumerolla, nivel on mitattava tarkasti sopivan varaosan löytämiseksi.

Huolellisuus on avainasemassa, sillä joissain kokoluokissa ristikon mittojen erot voidaan laskea parin kymmenesosamillin tarkkuudella.

Niveltä vaihtaessa vaurioitunut osa kannattaa tutkia tarkkaan ja miettiä, miksi se on vaurioitunut. Ristikon laakeripinnoissa olevista sinistymistä sekä tummista läikistä voi päätellä, että ne ovat syntyneet voitelun puutteesta johtuneesta kuumenemisesta. Puolestaan nivelhaarukoiden vääntyminen ja niissä näkyvät selvät murtumat ovat mahdollisesti syntyneet voimansiirtoon kohdistuvien iskujen seurauksena.

Tämän tyyppiset vauriot syntyvät tavallisesti suojakytkimen puuttumisesta. Äkilliset iskurasitukset sekä ylisuuret kuormat voivat johtaa akseliputken kiertymiseen, jonka huomaa siitä, että putket eivät liiku sisäkkäin.

Putkien ja nivelhaarukoiden vääntyminen voivat johtua myös putken väärästä pituudesta tai siitä, että työkoneen käydessä akseli on ottanut kiinni työkoneeseen tai traktoriin.

Koska akseleita käytetään usein pölyisissä ja kosteissa olosuhteissa, nivelakseleiden voiteluväli on hyvä pitää tiheänä. Pienempien akseleiden kohdalla ristikonlaakerin ja putken liukupinta olisi tarpeen voidella tiheimmillään kahdeksan tunnin välein. Nivelakseleiden voiteluun soveltuu kylmää kestävä litiumpohjainen rasva, joka ei liukene veteen.

Miten ristikon vaihto sitten tapahtuu?

Katso kuvasarja nivelen vaihdosta vaihe vaiheelta Koneviesti nettisivuilta!