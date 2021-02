Ratkaiseeko vety maapallon energia- ja ilmasto-ongelmat? MT testasi millainen Toyotan uusi vetyauto on ajaa

Jarmo Palokallio

Toyota odottaa vetyautojen myynnin alkavan Suomessa muutaman vuoden sisällä. Kuvassa uusi Mirai, jonka pakokaasut ovat puhdasta vesihöyryä.

Vety tarjoaa mahdollisuuden maapallon energia- ja ilmasto-ongelmien helpottamiseen. Monet valtiot ja suuryritykset ovat jo ottaneet sen mukaan tulevaisuusstrategioihinsa.

Strategioissa vety nähdään yhtenä tapana sähköistymisen toteuttamiseen. Vety tarjoaa keinon varastoida ja siirtää sähköä. Vedyn tekemiseen tarvittavaa ylimääräistä energiaa syntyy esimerkiksi tuulivoimaloista, joiden tuotanto ei aina osu yhteen kulutuksen kanssa.

"Suomessa teollisuuskin päästää vetyä hukkaan määrän, joka vastaa 20 000 henkilöauton vuosikäyttöä", toteaa toimitusjohtaja Heikki Freund Toyota Auto Finlandista.

Freund uskoo, että vety on tulevaisuudessa myös yksi liikenteen polttoainevaihtoehdoista. Sitä käyttävien autojen toimintamatka on pitempi kuin sähköautoilla

Vety sopii myös hyötyajoneuvojen energiaksi.

"Emme silti odota, että liikenteen energiaratkaisuissa on vain yksi voittaja. Kuljetus- ja liikkumistarpeet ovat erilaisia ja niihin tarvitaan erilaisia ratkaisuja."

Vetyautoiluun siirtymiseen on Suomessa vielä matkaa. Sitä ennen pitäisi ratkaista noidankehä siitä, että kun ei ole vetyautoja ei kannata avata vetytankkausasemia ja kun niitä ei ole, ei kukaan osta vetyautoja.

"Tuon ongelman ratkaisuun tarvitaan vedyn tuottajien, autoalan yhteistyötä ja kaikkien alan toimijoiden yhteistyötä. Uskon, että meilläkin on mahdollista ajaa vetyautoilla muutaman vuoden sisällä", sanoo Freund.

Tällä hetkellä lähin vetytankkauspiste sijaitsee Tukholmassa, eikä Ruotsinkaan vetyautokanta ole järin suuri.

Toyota avasi vetyautojen sarjatuotannon Mirailla vuonna 2014. Nyt vuorossa on mallin toinen sukupolvi.

Uusi Mirai on entistä sulavampi. Auton akseliväli on pidentynyt ja se on aiempaa leveämpi, joten sen henkilömäärä on noussut neljästä viiteen.

Mirai kulkee vedystä tuotetulla sähköllä. Siinä se hyödyntää Toyotan omaa polttokennoteknologian ja hybriditeknologian yhdistävää järjestelmää.

Auton tankit vetävät yli viisi kiloa vetyä, mistä irtoaa yli 600 kilometrin toimintamatka. Auton tankin täyttäminen kestää vain noin kolme minuuttia.

Moottorin imemä ilma puhdistuu matkan varrella, joten nollapäästöinen auto toimii myös ilmanpuhdistimena. Pakokaasuna auto tuottaa pelkkää puhdasta vesihöyryä.

Mirai on miellyttävä ja hyvin hiljainen ajettava. Pientä totuttelua vaatii auton takavetoisuus ja siihen liittyvät luistot, jotka ajovakauden hallinta nappaa pois ehkä vähän turhankin tehokkaasti. Sen saa tosin pois päältä, mikäli luottamusta omiin talviajotaitoihin löytyy riittävästi.

Freund odottaa, että Mirai saadaan Suomessa myyntiin muutaman vuoden sisällä. Se kiinnostanee etenkin ympäristöimagostaan tarkkoja suuryrityksiä.

"Auton hankinta ei jää hinnasta kiinni. Siinä verrokkina voisi olla Tesla Model S, jonka leasing-hinta on vähän tuhannen euron päällä kuukaudessa", sanoo Freund.