Jos pelastushenkilöstö heiluttaa sinulle tätä merkkiä Pohjois-Karjalassa, harkintakykysi on pettänyt onnettomuuspaikkaa ohittaessa

Iiro Määttä Jaakko Rinkinen

Kuvauskieltomerkin ideoi Jaakko Rinkinen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

Onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on maailmanlaajuinen ilmiö ja yleistä myös Suomessa. Koska julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua, ilmiöön puuttuminen on vaikeaa.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitaja ja sivutoiminen palomies Jaakko Rinkinen ideoi yhdeksi ratkaisuksi kuvauskieltomerkin. Tavoitteena on vähentää sivullisten kuvaamista ja pistää ihmiset pohtimaan miksi he kuvaavat ja mitä kuvalla aiotaan tehdä. Merkin tarkoituksena on myös lisätä pelastus- ja ensihoitohenkilöstön työturvallisuutta.

"Itse en keksi yhtään hyvää syytä, miksi siviili tarvitsisi kuvan onnettomuuspaikasta?"

Merkki on tulossa käyttöön Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen alueella ja se on kehitetty paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kertoo Rinkinen. Merkki ei vielä ole käytössä muualla.

Merkin ideana on, että sillä voidaan viestiä ohiajavaan autoon, josta kuvataan. Merkki kehottaa keskittymään onnettomuuspaikan turvalliseen ohittamiseen ja viranomaisten ohjeistuksen noudattamiseen.

"Kuvat leviävät herkästi sosiaalisessa mediassa. Jos kuvissa näkyy esimerkiksi onnettomuudessa osallisen ajoneuvon rekisterinumero, voi se innostaa joitain ihmisiä selvittämään kenelle ajoneuvo kuuluu. Onnettomuudessa osallisilla on jo itse onnettomuudessa tarpeeksi huolta, hätää ja stressiä. Ihmisten olisi hyvä pohtia, miksi lisätä sitä?", pohtii Rinkinen.

Pelastustieto-lehdessä kerrotaan, että suurin osa pelastushenkilöstöstä kokee siviilien onnettomuuspaikoilla kuvaamisen häiritsevänä. Valtakunnallisen kyselyn mukaan kuvaaminen häiritsee pelastustöiden tekemistä, vaarantaa uhrien yksityisyydensuojan ja uhkaa pelastustyöntekijöiden turvallisuutta.

Kysely on toteutettu opinnäytetyötä varten ja siihen ovat vastanneet yli 500 vakituisen pelastushenkilöstön, sopimushenkilöstön ja ensihoidon toimijaa Suomen pelastusalueilta.

Kun ohittaa onnettomuuspaikan on hyvä muistaa ainakin nämä ohjeet:

Ohita onnettomuuspaikka sujuvasti, mutta riittävän alhaisella nopeudella.

Unohda kuvaaminen ja auta näin auttajia tekemään työnsä.

Jos olet ensimmäisenä paikalla:

1. Auta loukkaantuneita.

2. Hälytä apua numerosta 112.

3. Varoita muita.

Jaakko Rinkinen

Kuvauskieltomerkki on tulossa käyttöön Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen alueella