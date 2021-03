Koneviesti: Erotatko pultit toisistaan? – Näistä seikoista tunnistat tarvitsemasi pultin

Jussi Laukkanen

Kuvassa näkyvät pultit ovat kaikki 16-millisiä M-järjestelmän normaalikierteen pultteja, jotka kuuluvat 8.8-lujuusluokkaan. Vaikka ne ovat teknisesti identtiset, mutta niissä näkyvät merkinnät eroavat toisistaan melkoisesti.

Pultit pitävät koneiden eri osista koottuja rakenteita koossa. Lisäksi pulttiliitoksen pitää kantaa sille suunniteltu kuorma. Pulttivalintoja tehdessään suunnittelijan on päätettävä pultin koko, materiaali sekä valittava pultin käyttötarkoitukseen sopiva kierretyyppi. Kun koneen alkuperäinen pultti on uusittava, uuden pultin tulee olla yhtä kestävä kuin aiemmin käytetty. Lisäksi uuden pultin on sovittava sille tarkoitettuihin kierteisiin.

Euroopassa on tehty periaatteellinen päätös yleisen SI-mittajärjestelmään kuuluvan metrisen eli M-kierrejärjestelmän käytöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopassa viimeisten 25 vuoden aikana valmistetuissa koneissa on pääosin M-kierteiset pultit, joiden käyttö vakiintui ensimmäiseksi Saksassa ja Neuvostoliitossa. Metrisessä järjestelmässä ilmoitetaan karkeakierteisen pultin koko ja tyyppi M-kirjaimella. Kirjaimen perässä on pultin läpimitta milleinä esim. M12. Hienommissa metrikierteissä nousua kuvaava luku ilmoitetaan läpimittaluvun perässä esim. M12 x 1,5. Saman läpimitan pulteissa voi olla useita vaihtoehtoisia nousuja.

Kaikkien yli viisi milliä pitkien kuusio- tai kuusiokokoruuvien kannassa on lujuutta ilmaiseva numero, esimerkiksi 8.8. Ruuvin koon, lujuusluokan sekä teknisten ominaisuuksien perusteella voidaan pultille laskea kuorman maksimikoko, jonka se kykenee kantamaan ilman vaurioitumista.

Maailmanlaajuisesti koneita kootaan myös muiden kuin M-kierrejärjestelmän pulteilla. Siksi onkin hyvä tuntea myös tuumamittoihin perustuva unified eli UN-järjestelmän merkinnät. UN-järjestelmä on aikoinaan syntynyt USA:n, Kanadan ja Iso-Britannian yhtenäistettyä maakohtaiset tuumakierrejärjestelmät, ja se on edelleen yksi maailman suosituimpia kierrejärjestelmiä.

Aivan kuten M-järjestelmä myös UN-kierrejärjestelmä on jaettu kahteen osaan: karkea- ja hienokierteisiin pultteihin. UNC eli Unified Coarce on karkean kierteen tunnus ja UNF eli Unified Fine hienokierteen tunnus. Molemmat tunnuksista näkyvät pultin kuusiokannasta, johon on merkitty säteittäisin viivoin pultin lujuusluokka. Lujuudesta kertovia luokkia on 1–8, joista yleisimmin käytetään 5. luokkaa. Tämä suurin piirtein M-kierteisen 8.8-lujuusluokkaa vastaava luokka merkitään kolmella säteittäisellä viivalla pultin kannassa.

Edelleen saattaa törmätä myös vanhoihin tuumapohjaisiin kierteisiin, joista ehkä tunnetuimpina ovat amerikkalaiset SAE-pultit tai englantilaisen Whitworth-kierteet.

Entä mitä pultin väristä voidaan päätellä?

