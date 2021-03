Peugeot 308 päivittyi toistamiseen – näin näyttävä digimittaristo toimi koeajossa

Jarmo Palokallio

Peugeot 308:n farkkuversio on sulavasti muotoiltu perheauto.

Peugeot 308:n ilme on piristynyt kasvojenkohotuksella. Sisällä huomio kiintyy ensimmäisenä uuteen digimittaristoon.

Nykyinen toisen sukupolven Peugeot 308-malli esiteltiin jo vuonna 2013. Sen keulaa muotoiltiin uusiksi neljää vuotta myöhemmin ja nyt kyseessä on jo toinen samaan malliin kohdistunut kauneusleikkaus.

Uudistus tuo autoon Peugeotin kehutun digimittariston. Se on näyttävä ja kuskin mielen mukaiseksi muokattavissa.

Digimittarin parina on kojelaudan kosketusnäyttö, jonka taakse toiminnat on keskitetty. Sillä on päästy eroon nappuloista ja säätimistä. Ratissa painikkeita edelleen riittää.

Näytön logiikkaan kannattaa perehtyä ennen ajoon ryhtymistä. Rattia keskimittainenkin kuski joutui pitämään aika ala-asennossa, ettei se tullut mittariston eteen.

Suomen talvessa pelkona on ollut diginäyttöjen hyytyminen pakkasella. Koeajon aikana pakkanen kävi alle –20 asteessa, missä näyttö toimi moitteetta. Hanskat säätöjen ajaksi piti kuitenkin ottaa pois kädestä.

Peruutuskameran näytön käynnistymisessä pientä viivettä esiintyi, mutta se ei riippunut pakkasesta.

Plussaa auto saa tyylikkäästä ulkomuodosta ja mukavista sisätiloista. Tilaakin riittää sekä edessä että takana.

Matkakäytössä mukavuutta lisää auton hiljaisuus. Rengasmelu ei noussut häiritseväksi edes moottoritienopeuksilla.

Kolmisylinterinen 1,2 litran bensakone oli varsin pirteä. Auton talvikulutus oli vähän seitsemän litran päällä sadalla kilometrillä matka-ajossa. Se on kohtuullisen hyvin linjassa auton virallisen kulutuksen kanssa, joka on 6,2 litraa 100 kilometrillä.

Farmariversion lähtöhinta bensakoneella on 22 999 euroa.