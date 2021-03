Bensakapina-aloitteelle räjähtävä lähtö: Polttoaineveron alentamista vaativa kansalaisaloite kerännyt muutamassa päivässä yli 82 000 nimeä

Sanne Katainen

Bensan hinnannousun keskellä aihetta käsittelevä kansalaisaloite on saanut räjähtävän lähdön.

Auton polttoaineveron alentamista vaativa kansalaisaloite on kerännyt vain muutamassa päivässä yli 82 000 nimeä.

Eduskunta ottaa aloitteen käsiteltäväkseen, mikäli aloite saa vähintään 50 000 kannatusilmoitusta.

Aloitteen takana on Perussuomalainen Nuorison käynnistämä #bensakapina-kampanja. Aloitteen vastuuhenkilöinä on muun muassa Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom.

"Tämän kansalaisaloitteen tarkoituksena on lähettää eduskunnalle viesti siitä, että autoilijoiden kustannukset liikkumiseen ovat kasvaneet kestämättömälle tasolle", aloitteessa todetaan.

Aloitteessa ehdotetaan, että polttoaineen valmisteveroa lasketaan vuoden 2021 tasosta 50 prosentilla.

"Suomi on pitkien välimatkojen maa ja henkilöauto on monelle ainoa realistinen kulkuneuvo työmatkoihin, arjen pyörittämiseen ja liikkumiseen paikasta toiseen. Lisäksi maamme on Euroopan unionin harvimmin asuttu ja pohjoisessa sijaitsevassa maassa sääolosuhteet eivät suosi kaikkia liikkumismuotoja ja vaihtoehtoisten liikkumismuotojen järjestäminen on haastavaa sekä kallista", aloitteessa perustellaan.

Aloitteen mukaan polttoaineveron korotukset asettavat kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan, sillä korotukset vaikuttavat erityisesti työssäkäyviin sekä syrjäseuduilla asuviin.

Korotukset iskevät isoon ihmisryhmään tasaverona, koska heillä ei ole varaa hankkia uusinta ja vähäpäästöisellä teknologialla varustettua autoa, aloitteessa todetaan.

