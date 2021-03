Vähäpäästöinen lataushybridi Suzuki Across haastaa Toyotan sisarmallin

Jarmo Palokallio

Actoss eroaa sisarmallistaan keulan ilmeellä.

Across on uusi aluevaltaus lähinnä pikkuautoista ja pienistä maastureista tunnetulle Suzukille. Pelkästään lataushybridinä myytävä auto on itse asiassa Suzukin viittaan puettu Toyota RAV4.

Suzukin mallivalikoimalle Across tekee hyvää. Se on kookas, hyvin varusteltu, tehokas ja taloudellinen. Vähäpäästöinen Across auttaa osaltaan Suzukia pääsemään EU:n päästörajoihin.

Across ja RAV4 valmistetaan samalla Toyotan tuotantolinjalla. Autot eivät teknisesti poikkea toisistaan, ja ulkoiset erotkin jäävät pieniksi.

Selvimmin sisarukset erottaa toisistaan keulasta ja logoista. Myös varustetasoissa ja verhoilussa on eroja.

Vaikka Across on Suzukiksi kallis, sen hinta on silti painettu hyvin kilpailukykyiseksi Toyotan logoilla varustettua sisarmallia vastaan.

Across on tilava auto. Myös taakse mahtuu hyvin istumaan, ja tavaroillekin riittää tilaa. Tavaratilan pohjan alla on varapyörä, mikä sopii Suzukin maastoimagoon.

Kuskilla tilaa on suorastaan hulppeasti. Hallintalaitteet ovat Toyota-maailmasta tuttuja. Useimmille toiminnoille löytyy edelleen selkeät säätönupit, mitkä monesta digiloikan pitemmälle vieneestä automallista puuttuvat.

Kosketusnäyttö on kankeatoiminen, ja sen graafinen ilme on kuin kahdeksankymmentä luvun MikroMikoista lainattu.

Varustetasoja autossa on vain yksi, mikä helpottaa ostopäätöksen tekoa. Ostajan valittavaksi jäävät vain väri ja mahdolliset lisävarusteet.

Yksiulotteisuus koskee myös voimalinjaa. Acrossia myydään vain lataushybridinä. Toyotan 2,5 litran bensiinimoottorin ja sähkömoottorien yhteistyö on huippuluokkaa.

Täyteen ladattuna auto kulkee sähköllä virallisen mittauksen mukaan 75 kilometriä. Kesäkeleillä kuski voi ennakoinnilla ja kevyellä kaasujalalla päästä sähköllä lähemmäksi sadan kilometrin matkan, ja talvella sähkökäyttö saattaa jäädä noin 50 kilometriin. Silläkin hoituvat useimmat päivittäiset ajotarpeet.

Acrossin voimalinjan teho on 306 hevosvoimaa. Se riittää auton käyttöön hyvin.

Auto on niin kookas ja raskas, että urheilulliseen menoon ei ole tarvetta, eikä siihen riittänyt talvikeleillä intoakaan. Pöperöisillä ja osin jäisillä talvikeleillä auton ajovakauden hallinta näytti sietävän jonkin verran luistoa, ennen kuin se puuttui kunnolla peliin.

Matka-ajossa auton kulutus pyöri 6,5 litrassa tai vähän sen alla sadalla kilometrillä. Suoritus on hyvä, kun ottaa huomioon auton massan.

Auton 18 kilowattitunnin akun lataus kestää lähes viisi tuntia.

Auton hallintalaitteissa on säilytetty perinteisiä kytkimiä. Keskusnäytön graafinen toteutus on pelkistetty.